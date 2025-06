Ile Maurice: Avinash Ramtohul - «Bâtir un pont numérique vers l'avenir»

Le ministre des TIC a salué le Budget 2025-26 comme une feuille de route audacieuse pour rebâtir une République «plus forte, plus intelligente, plus résiliente et inclusive». Dans un monde marqué par la volatilité et l'incertitude, il a insisté sur la nécessité pour Maurice de renforcer sa résilience collective et de rompre avec la «mentalité d'assistanat» encouragée par le précédent régime. Sur la réforme des retraites, il a mis en garde contre l'insoutenabilité du système actuel. D'ici 2037, le pays comptera seulement 2,4 contributeurs pour un retraité, ce qui risque d'asphyxier les finances publiques. Il soutient donc fermement la réforme de la BRP.

Mais Avinash Ramtohul a surtout insisté sur le virage numérique et l'intelligence artificielle, qui n'est plus une technologie du futur, mais une réalité présente qu'il faut encadrer intelligemment. Il a annoncé la création d'une AI Unit et d'un Citizen Data Hub, pour permettre des politiques publiques fondées sur des données fiables.

Il a aussi dénoncé les lacunes laissées par le précédent gouvernement, notamment l'absence de site de récupération de données, la mauvaise gestion des systèmes d'information de la sécurité sociale et l'échec du plan de transformation numérique de 2018. Il a conclu en appelant à une mobilisation collective pour réussir la transformation digitale du pays, en plaçant chaque citoyen au coeur de cette nouvelle ère numérique.