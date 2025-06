Ile Maurice: Kevin Lukeeram - «Fermeté, compassion et espoir»

Le député qualifie le Budget de «tournant décisif» incarnant trois valeurs essentielles : fermeté, compassion et espoir. Dans le contexte économique actuel, ces qualités ne sont pas incompatibles, mais au contraire nécessaires pour affronter les défis de l'heure. Il reconnaît que le pays traverse une période difficile, mais insiste sur la discipline économique et les réformes engagées pour redresser la situation, dont le Fonds de stabilisation des prix de Rs 10 milliards destiné à protéger le pouvoir d'achat des consommateurs, les audits des prix confiés à la Competition Commission et la future législation contre les pratiques commerciales abusives.

Abordant la question de l'accès à l'eau, il a souligné les investissements prévus dans le traitement et la distribution, répondant ainsi aux doléances de ses mandants. Il s'est réjoui du soutien budgétaire de Rs 800 millions aux planteurs, éleveurs et agriculteurs, des mesures d'accompagnement pour les femmes entrepreneures et la modernisation de l'éducation, notamment via les programmes STEM.

Sur le plan social, il a appuyé les efforts du gouvernement pour combattre la toxicomanie. En conclusion, Kevin Lukeeram a reconnu que l'augmentation de l'âge de la pension à 65 ans était une décision difficile, mais nécessaire pour les générations futures. Il a invité à la confiance et à l'unité pour reconstruire le pays.