Afrique: Starlink s'étend dans le continent avec le déploiement au Lésotho et en Guinée-Bissau

Starlink, le service internet par satellite de SpaceX, a été lancé au Lesotho et en Guinée-Bissau, donnant ainsi un nouvel élan à son expansion africaine et étendant ses services à 24 pays du continent. Au Lesotho, l'Autorité des communications du Lesotho (LCA) a accordé à Starlink une licence de service réseau de 10 ans le 14 avril 2025, à l'issue d'un examen réglementaire d'un an.

Cette décision s'inscrit dans le cadre du programme d'inclusion numérique du Lesotho, qui vise à étendre la connectivité à haut débit aux zones rurales et mal desservies. Le prix du kit Starlink standard est de 7 400 ZAR (410,80 $), avec un forfait mensuel de 950 ZAR (52,70 $). Un Minikit moins coûteux est disponible à 3 800 ZAR (210,95 $).

En Guinée-Bissau, Starlink a reçu l'approbation complète en avril 2025 après avoir obtenu une licence provisoire en décembre 2024. Le lancement a été salué par l'Autorité nationale de régulation (ARN-TIC) comme une étape clé vers l'augmentation de la pénétration de l'Internet, actuellement inférieure à 30 %. Le kit standard est vendu au prix de 228 000 FCFA (400 $), avec des forfaits mensuels à partir de 36 000 FCFA (63 $). Le Minikit est disponible au prix de 117 000 FCFA (205 $).

Points clés à retenir

L'expansion de Starlink au Lesotho et en Guinée-Bissau souligne son rôle croissant dans le paysage de la connectivité en Afrique, en particulier dans les régions enclavées et pauvres en infrastructures. Toutefois, les déploiements n'ont pas été sans controverse. Au Lesotho, des opérateurs de télécommunications locaux comme Vodacom et des groupes de la société civile ont exprimé des inquiétudes quant à la propriété étrangère, exhortant le gouvernement à imposer une participation locale au capital. Ces préoccupations font écho aux obstacles réglementaires en Afrique du Sud, où Starlink n'a pas encore été lancé en raison des exigences de conformité en matière de propriété des Noirs.

Malgré cela, l'attrait de Starlink réside dans sa capacité à dépasser les infrastructures traditionnelles, en fournissant une large bande rapide et abordable dans les zones où les réseaux de fibre optique et de téléphonie mobile ne sont pas fiables. L'arrivée des Minikits sur ces deux marchés s'inscrit dans la stratégie de Starlink visant à rendre le service plus abordable et à favoriser son adoption par le grand public. Avec de récentes victoires réglementaires en Somalie, au Lesotho et en Guinée-Bissau, Starlink consolide son empreinte sur le continent africain. Mais l'équilibre entre les objectifs de politique nationale, la souveraineté numérique et l'accès universel sera la clé de son succès à long terme dans la région.