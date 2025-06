MOSTAGANEM — Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé samedi à Mostaganem, le lancement, avant la fin de l'année en cours, des travaux de réalisation du troisième bassin du port commercial de Mostaganem.

Dans son intervention, après avoir assisté à une présentation sur la situation du port commercial de Mostaganem et le projet de sa transformation en un pôle économique et commercial régional, le ministre, en visite de travail et d'inspection dans la wilaya, a déclaré que "l'extension de cette infrastructure stratégique, devenue aujourd'hui une nécessité urgente, sera lancée avant la fin de l'année".

Cette extension, selon M. Sayoud, permettra d'augmenter la capacité d'accueil du port, actuellement de 5 à 7 navires, par l'ajout de quatre navires supplémentaires, tout en permettant l'accostage de grands navires grâce à un approfondissement du bassin à plus de 14 mètres.

Il a précisé que « l'étude est achevée et que des offres sont déjà disponibles pour l'extension, que ce soit par un financement commun entre le groupe des services portuaires "Serport" et le port de Mostaganem ou avec des partenaires nationaux ou étrangers».

Dans l'attente de ce projet, le ministre a donné des instructions au Directeur général du port de Mostaganem pour réduire les délais d'exécution des travaux d'aménagement du port (quais et voies de circulation), en instaurant un système de travail en continu (3X8) afin de livrer les différentes tranches dans les plus brefs délais, sans perturber l'activité portuaire.

Concernant la zone des marchandises, M. Sayoud a donné des instructions pour l'élaboration d'un cahier des charges et le lancement d'un appel d'offres afin de démarrer progressivement les travaux. Il a également exigé le raccordement de l'enceinte portuaire au réseau ferroviaire national, notant que l'infrastructure est déjà disponible à proximité.

A ce propos, il a souligné que la relance du transport ferroviaire permettra l'acheminement des conteneurs vers différentes directions via la station régionale de Oued Tlelat (wilaya d'Oran).

Lors de sa visite à l'unité opérationnelle du tramway de Mostaganem, le ministre a suivi deux exposés sur l'activité de cette unité et de l'établissement public de transport urbain et suburbain (bus de Mostaganem).

Tout en saluant les efforts déployés, il a exhorté les services concernés à l'intensification des activités durant la saison estivale.

En réponse aux doléances des responsables locaux, la flotte de l'établissement public de transport urbain et suburbain a été renforcée de dix bus supplémentaires, en plus de l'octroi d'une autorisation pour l'acquisition de minibus et d'un terrain à usage d'activités annexes comme le contrôle technique.

Par ailleurs, le ministre des Transports a inauguré officiellement la saison estivale 2025 en compagnie des autorités locales sur la plage "Sablette" de la commune de Mazaghran, récemment réaménagée.

Il a aussi visité l'exposition organisée pour l'occasion et assisté à une manoeuvre de la Protection civile et du dispositif de surveillance des plages.

Le programme de cette visite comprend également l'inspection par le ministre de l'aérodrome régional de lutte contre les incendies de forêts situé sur la piste de la commune de Sayada.