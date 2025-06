Afrique: Représentant le président de la République, Arkab, participe au Sommet des affaires américano-africain en Angola

ALGER — Représentant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, M. Mohamed Arkab, prendra part aux travaux du 17e Sommet des affaires Etats-Unis-Afrique, qui se tiendra du 23 au 27 juin 2025 à Luanda, en République d'Angola, indique dimanche un communiqué du ministère.

Lors de cet évènement, placé sous le thème: "Les voies de la prospérité: une vision commune du partenariat entre les Etats-Unis et l'Afrique", M. Arkab conduira une délégation importante comprenant la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, Mme Selma Bakhta Mansouri, ainsi que des cadres du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

Ce sommet constitue, selon le communiqué, l'une des plateformes économiques et d'investissement les plus importantes au monde, réunissant plus de 1.500 participants, dont des chefs d'Etat et de gouvernement, de hauts responsables gouvernementaux et des représentants des plus grandes entreprises américaines et africaines, ainsi que des investisseurs et des représentants d'organisations et d'institutions financières internationales, l'objectif étant de renforcer les opportunités de coopération et les partenariats public-privé dans les domaine de l'énergie, des infrastructures, des technologies, de l'agriculture, des industries manufacturières, et de l'intégration économique africaine.

Lors des travaux de ce sommet, M. Arkab participera à la session plénière de haut niveau sur le thème "le renforcement des partenariats énergétiques entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Afrique: du dialogue à la mise en oeuvre", durant laquelle il donnera une intervention sur la vision de l'Algérie en matière d'énergies durables et son engagement au renforcement des partenariats avec les acteurs internationaux, à travers des projets stratégiques portant sur la sécurité énergétique, la transition nergétique, et le développement de l'hydrogène vert comme source d'énergie d'avenir.

En marge de ces travaux, le ministre d'Etat tiendra de nombreuses rencontres bilatérales avec des ministres, des chefs de délégations et des représentants de grandes entreprises et d'organisations internationales, notamment celles activant dans les domaines de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, afin d'examiner les perspectives de coopération, d'échange d'expertises et d'investissement.

Cette participation illustre, selon le communiqué, "l'engagement continu de l'Algérie à renforcer ses partenariats stratégiques avec les pays africains et les Etats-Unis d'Amérique et sa participation active à la construction d'une économie continentale intégrée et fondée sur le développement durable et l'accès à l'énergie pour tous, en phase avec les objectifs du continent africain dans le cadre de l'agenda 2063 et la vision de l'Algérie basée sur l'intégration régionale africaine et l'ouverture sur les partenariats internationaux gagnant-gagnant".