ALGER — L'Algérie abritera, à partir de lundi au Centre international des conférences (CIC) "Abdellatif Rahal", la 16ème session de la Commission du développement social et le 4ème Forum arabe pour l'égalité, organisés par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme en partenariat avec la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie Occidentale (CESAO), indique, dimanche, un communiqué du ministère.

La 16ème session de la Commission du développement social, qui se tiendra, lundi, au niveau des ministres et des chefs de délégation, "portera sur les enjeux de la protection sociale en tant que levier pour promouvoir l'égalité et examinera les réformes requises pour assurer une couverture universelle et améliorer l'efficacité de la protection sociale dans la région arabe", souligne le communiqué.

Le 4ème Forum arabe pour l'égalité sous le thème: "Dialogue et solutions", se tiendra, quant lui, les 24 et 25 juin. Il "mettra l'accent sur la capacité des systèmes de protection sociale dans les pays arabes, d'Asie et d'Amérique Latine à répondre aux principales formes d'inégalités".

Il convient de noter que ce Forum accueillera dix séances de dialogue réunissant des acteurs clés, des experts et des organisations de la société civile autour des " principales politiques et mécanismes adoptés dans les pays participants, des moyens de limiter les inégalités entre les deux sexes, ainsi que du renforcement du concept d'une protection sociale inclusive pour tous".

Ce Forum constitue également une opportunité pour les pays participants de " présenter leurs expériences et d'échanger les meilleurs pratiques visant à réduire les diverses formes d'inégalités, via des systèmes et programmes de protection sociale efficaces et inclusifs", poursuit le communiqué.

Les séances permettront en outre "une meilleure compréhension des causes structurelles et émergentes des inégalités, tout en mettant en lumière l'impact des fluctuations économiques mondiales et régionales, ainsi que les mutations sociales qu'elles ont engendrées au cours de l'année dernière, et ce en analysant leurs effets sur les sociétés dans les pays à revenu élevé, moyen et faible", conclut la même source.