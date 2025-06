Algérie: Concert de musique à Alger, dédié au patrimoine culturel de la Hassaniya

ALGER — Un concert de musique dédié au patrimoine culturel de la Hassaniya a été animé, samedi à Alger, par des troupes traditionnelles du Sud algérien, de Mauritanie et du Sahara occidental, en présence du ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou et de ses homologues mauritanien et sahraoui, devant un public nombreux.

La soirée de la première journée de la manifestation, "Alger, Capitale de la Culture Hassaniya" a gratifié le public du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA), ainsi que M. Zouhir Ballalou et ses homologues ministres, sahraoui de la Culture M. Moussa Salma Labid et mauritanien de la Culture, des Arts, de la Communication, des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, M. Al-Houssein Ould Medou, d'un florilège de pièces musicales, dans une soirée artistique remarquable, au regard des contenus de ses répertoires et partitions dédiées à la Culture de la Hassaniya, ce patrimoine commun aux trois pays frères.

Ainsi, la troupe folklorique, "Azwan" et sa chorale féminine de Tindouf, l'Ensemble national de la République arabe sahraoui démocratique, ainsi que la chanteuse mauritanienne, invitée d'honneur, Noura Youssef Hamed Vall, se sont succédé devant une assistance recueillie qui découvrait avec intérêt le patrimoine musical de la Culture hassaniya.

Les prestataires ont déployé différents modes et rythmes qui font la richesse de ce patrimoine commun, allant du "Kaz, au "Fâghû", étroitement lié à la poésie et aux thèmes en liens avec les coutumes et les traditions sahraouies, ainsi que les variations modales et rythmiques des genres dits, "Lekhal" (ou maqamet), "Lebiadh" ou encore le "Btit".

Côtés textes et verbes ciselés, les prestataires ont essentiellement déclamé des poésies et entonné dans les gammes pentatoniques propres, en partie à cette région du Sahara Ouest africain, des M'dihs et chants religieux aux contenus élogieux, exprimant ainsi leur admiration à l'endroit du Prophète de l'Islam, Mohamed (QSSL) et leurs louanges et adoration au Dieu Tout Puissant.

Lors de la manifestation "Alger, capitale de la culture Hassaniya", un riche programme culturel et artistique a été élaboré au Palais de la culture "Moufdi-Zakaria" et au Théâtre national algérien (TNA), qui abriteront des colloques et des conférences aux thématiques plurielles en lien avec la Culture de la Hassaniya, présentés par des académiciens et universitaires, ainsi que des chercheurs et des écrivains.

Plusieurs expositions, de livres, de manuscrits, d'artisanat, d'us et coutumes, traditions et rituels et des étalages sur le Parc national de la Culture à Tindouf, ainsi que des soirées poétiques et artistiques avec des prestations musicales qui mettront en valeur les instruments du "Tidinit" et de l'"Ardin", sont également au programme de cette grande manifestation.

Organisée par le ministère de la Culture et des Arts, en collaboration avec l'Union internationale des écrivains d'expression Hassaniya, la manifestation "Alger, capitale de la culture Hassaniya" se poursuivra jusqu'au 23 juin.