Algérie: Le ministre de la Culture et des arts lance, depuis Alger, 'La Nuit des Musées'

ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts M. Zouhir Ballalou, a procédé, dans la nuit de samedi au Musée des Antiquités à Alger, au lancement de "La Nuit des Musées" dont le riche programme concernera, à l'échelle nationale, l'ensemble des musées, bibliothèques de lecture publique, parcs et lieux de conservation et de valorisation du patrimoine culturel et historique algérien.

Accompagné par ses homologues, ministres, sahraoui de la Culture M. Moussa Salma Labid et mauritanien de la Culture, des Arts, de la Communication, des Relations avec le Parlement et Porte-parole du Gouvernement, M. Al-Houssein Ould Medou, et du directeur du Musée des Antiquités, M. Azzeddine Antri, M. Zouhir Ballalou a officiellement procédé au lancement de "La Nuit des Musées" qui coïncide avec l'ouverture officielle de la saison estivale.

"Tous les musées sur l'ensemble du territoire national, ces établissements dans lesquels sont habituellement rassemblées et classées des collections d'objets, de manuscrits et autres, d'intérêt historique, technique, scientifique, artistique, en vue de leur conservation et de leur présentation au public, seront ouverts tous les soirs au public et aux touristes, durant toute la période estivale", a indiqué en substance, le ministre de la Culture et des Arts.

"Ils accueilleront leurs visiteurs avec "un programme riche en activités, basé entre autres, sur des jeux éducatifs, des ateliers de formation pour enfants, l'observation des étoiles avec des télescopes, des visites guidées, des séances d'initiation aux travaux manuels artisanaux et artistique, d'autres de cinéma, des classes d'apprentissage du dessin artistique et également, des espaces dédiés à la lecture", a-t-il encore expliqué.

"Nous devons ouvrir tous les accès au savoir et à la connaissance par l'Art et la manifestation de l'esprit et oeuvrer à ce que cela se fasse dans la proximité", pour que la culture soit "le couronnement de la dynamique de développement pionnière que connait l'Algérie ces dernières années, comme l'a clairement recommandé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune", a conclu M. Ballalou.

Auparavant, le ministre de la Culture et des Arts et ses homologues invités ont été accueillis par un atelier de formation de travaux manuels artisanaux et artistiques, dédié aux enfants et aux jeunes aux besoins spécifiques qui ont exprimé leur joie de savoir que le ministre et ses hôtes étaient venus leur rendre visite et les voir à l'oeuvre avec devant leurs encadrements et en présence de leurs parents.

Les différentes civilisations qui ont transité par l'Algérie notamment ont ensuite été passées en revue, parmi lesquelles celles des Rostomides, des Fatimides, des Zirides, des Hammadides, des Almoravides, des Almohades, des Zianides et des Ottomans présentées dans de grands panneaux, aux côtés desquels se trouvent des armoires contenant des effets vestimentaires et autres appartenant à leurs époques respectives, dont des accessoires, des ustensiles, des miroirs, des couteaux, des pointes et des épées.

M. Ballalou et ses homologues de Mauritanie et de République arabe sahraouie démocratique ont achevé leur visite sur des airs de musique du patrimoine andalous, brillamment présentés par une partie de l'Orchestre de l'association de musique andalouse "El Djazira" sous la direction de Bachir Mazouni au piano.

La dizaine d'instrumentistes, dont les virtuoses, Mourad Bernoussi au banjo et Hafida Bounegueb à l'Oud, ont notamment rendu dans de belles variations modales et rythmiques, les pièces, Touchia Mezmoum, "El ked elladhi sabani" (inquileb Sika), "Ya men dara men Naâchaqou" et les kh'lass, "Dir El Oqqar" et "Laqitouha fi tawafi tessâa".

A l'issue de la prestation, l'Orchestre de l'association "El Djazira", très applaudi par l'assistance, a été présenté par M. Ballalou à ses homologues mauritanien et sahraoui, focalisant sur les aspects en lien avec le patrimoine de cette musique classique savante, (tenues traditionnelles et instruments de musique, entre autres).