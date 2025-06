Congo-Kinshasa: Le consortium « Pamoja kwa Amani » salue l'accord de paix de Washington

Le consortium « Pamoja kwa Amani » (Ndlr Tous pour la paix), a salué, samedi 21 juin, la signature imminente d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, prévue le 27 juin prochain à Washington. Ce consortium regroupant plusieurs structures citoyennes de l'Est du pays, se félicite de ce qu'il qualifie d'« avancée majeure » dans la quête d'une paix durable.

Lors d'une déclaration faite samedi à Bukavu, le président national de la Nouvelle dynamique de la Société civile, Jean-Claude Kijana, a salué les efforts diplomatiques en cours et encouragé toutes les parties impliquées dans le processus de paix Washington à maintenir cette dynamique.

« Si avec cet accord, nous avons la paix, la stabilité et le développement, nous ne pouvons que saluer et encourager les parties prenantes à poursuivre sur cette lancée », a-t-il déclaré.

Dans le même élan, le consortium appelle à des actions urgentes sur le terrain, notamment :

La levée du blocus sur les activités bancaires dans les zones sous contrôle de l'AFC/M23, afin de permettre un retour progressif à la vie économique

La réouverture des aéroports de Goma et Kavumu, facilitant la circulation des personnes et des biens à l'intérieur du pays et vers les pays voisins

L'acheminement de l'aide humanitaire aux populations déplacées, aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées, victimes de famine et maladies causées par les conflits armés.

Le consortium « Pamoja kwa Amani » insiste sur l'importance d'impliquer les communautés locales dans le processus de paix et de réconciliation, pour garantir une paix durable et inclusive dans l'Est de la RDC.