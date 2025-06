Afrique: Les dirigeants africains et caribéens en vedette aux 32es Assemblées annuelles d'Afreximbank à Abuja

Libreville — Les 32es Assemblées annuelles (AAM2025) de la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) réuniront une coalition influente de dirigeants mondiaux, africains et de la CARICOM à Abuja (Nigeria), du 25 au 27 juin 2025. Ce forum de haut niveau sera axé sur la promotion du commerce, de l'investissement et de l'innovation à travers le continent. Des chefs d'État, des Premiers ministres, des dirigeants d'entreprise, des universitaires et des experts de renom ont confirmé leur participation à l'évènement.

S.E. Bola Ahmed Tinubu, Président de la République fédérale du Nigeria, l'ancien Président nigérian S.E. Olusegun Obasanjo et S.E. l'Ambassadeur Albert Muchanga, Commissaire de l'Union africaine au développement économique, au tourisme, au commerce, à l'industrie et aux mines, fait partie des dignitaires dont la présence est confirmée.

Ces personnalités seront rejointes par des ministres, des gouverneurs de banque centrale, des investisseurs et des chefs d'entreprise d'Afrique, des Caraïbes et d'ailleurs.

Organisée sous le thème « Bâtir l'avenir sur des décennies de résilience », les AAM2025 mettront l'accent sur l'accélération des opportunités commerciales, la stimulation de l'investissement et la promotion de l'innovation.

Le Professeur Benedict Oramah, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque, a fait observer :

« Les AAM2025 arrivent à un moment charnière pour l'Afrique. Alors que le continent est confronté aux incertitudes mondiales, il fait face avec une détermination renouvelée. Après le succès de la 31e édition des AAM qui s'étaient tenues aux Bahamas l'année dernière, nous sommes de retour sur le continent africain pour les réunions de cette année qui visent à catalyser l'action pratique - construire des institutions plus fortes pour renforcer l'intégration commerciale et libérer le plein potentiel de l'innovation africaine. Nous exprimons notre gratitude à Bola Ahmed Tinubu, Président de la République fédérale du Nigeria pour son soutien ».

Les intervenants comprennent des économistes et des chefs d'entreprise renommés, dont le Professeur Jeffrey Sachs, Directeur du Centre pour le développement durable de l'Université Columbia et le Dr Kishore Mahbubani, membre éminent de l'Institut asiatique de recherche (Université nationale de Singapour).

Les principaux leaders africains en matière d'innovation commerciale, tels que M. Aliko Dangote, Président-directeur général de Dangote Group et M. Tony Elumelu, Président de Heirs Holdings, participeront également à la réunion. Parmi les autres intervenants, figurent le Professeur Ghulam Mufti du King's College de Londres, l'ancien Premier ministre jamaïcain P.J. Patterson, et d'autres éminentes personnalités.

Les 32e assemblées annuelles d'Afreximbank (AAM2025) à Abuja devraient déboucher sur de solides avantages économiques, à court et à long terme. Les principaux impacts attendus sont la mobilisation du commerce et des investissements, les progrès politiques et institutionnels et le renforcement de la coopération Sud-Sud et des flux commerciaux.

Les AAM2025 devraient faciliter d'importants accords commerciaux et d'investissement, y compris des protocoles d'accord et des partenariats public-privé. Ces réunions devraient permettre de mobiliser des milliards de dollars de financement au cours des 5 à 10 prochaines années pour des secteurs stratégiques clés.

En réunissant des chefs d'État, des ministres, des dirigeants d'institutions commerciales, des décideurs politiques et le secteur privé, les réunions feront progresser le dialogue régional sur plusieurs priorités : la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), l'amélioration des systèmes de paiement transfrontalier pour accélérer les transactions régionales, le renforcement des liens économiques Afrique-Caraïbes (CARICOM) par l'expansion du commerce, du tourisme et des coentreprises, et la participation du secteur privé aux réformes politiques. Ces discussions visent à réduire les coûts commerciaux, à améliorer les infrastructures commerciales et à approfondir l'intégration économique régionale.

Les AAM2025, auxquelles participeront des économistes, des universitaires et des entrepreneurs de renommée mondiale, façonneront le leadership éclairé sur la voie du développement de l'Afrique.

Des plateformes comme celle-ci influencent les politiques, changent les discours et inspirent des réformes qui encouragent l'innovation, l'inclusion et la compétitivité. Les réunions de cette année marqueront également le lancement de plusieurs nouvelles initiatives.

Les AAM2025 devraient accueillir des milliers de participants et des journalistes de plus de 80 pays.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en oeuvre de la ZLECAf.

En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l'UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. À la fin de décembre 2024, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 40,1 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s'établissaient à 7,2 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody's, AAA par China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI), A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, de sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et de sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.