Des affrontements ont opposé, samedi 21 et dimanche 22 juin, les rebelles de l'AFC-M23 à des groupes armés locaux dans l'agglomération de Nyanzale, territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Au moins deux civils ont été tués et deux autres blessés, selon des sources locales.

Ces affrontements, qui se sont produits à la limite des groupements de Mutanda et Kihondo, ont provoqué une panique généralisée. Ce lundi, des tirs étaient encore signalés dans les environs, témoignant de la volatilité persistante de la situation sécuritaire à Nyanzale et dans plusieurs entités de la chefferie de Bwito.

Depuis plus d'un mois, cette région est le théâtre d'affrontements quasi-quotidiens entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo affiliés au Collectif des mouvements pour le changement (CMC), dans les groupements de Bambo, Tongo, Bukombo, Kihondo et Mutanda.

Crise humanitaire grandissante à Bambo

Face à l'intensification des violences, de nombreux habitants fuient vers Bambo, situé plus à l'est, où des milliers de familles déplacées vivent dans des conditions extrêmement précaires. Privées d'accès à leurs champs et sans appui humanitaire significatif, ces populations sombrent dans une détresse croissante, selon les notables locaux.