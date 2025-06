Face à une annonce du gouvernement américain concernant des possibles restrictions de voyage visant les ressortissants de 36 pays, dont la République Démocratique du Congo, les autorités congolaises ont rapidement initié un dialogue avec les Etats-Unis pour clarifier la situation et en limiter les impacts potentiels.

Dans un geste diplomatique proactif, de hauts responsables du gouvernement congolais ont rencontré l'ambassadrice des Etats-Unis en RDC, Mme Lucy Tamlyn. Selon un communiqué officiel publié le 19 juin 2025, la délégation congolaise était composée du Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacquemain Shabani Lukoo Bihango, et de la Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères, Coopération Internationale et Francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner.

La réunion, qui s'est tenue à Kinshasa, a été qualifiée d'échange « franc et constructif ». Elle portait spécifiquement sur l'annonce récente de Washington qui pourrait affecter la mobilité des citoyens congolais vers les Etats-Unis. Cette mesure s'inscrit dans une politique américaine plus large visant à réévaluer les standards de sécurité des documents de voyage et la coopération en matière de gestion migratoire avec plusieurs nations.

Au cours des discussions, le gouvernement congolais a fermement souligné son engagement à « poursuivre les efforts nécessaires pour garantir la fiabilité des documents de voyage ». Kinshasa a également réaffirmé sa volonté de renforcer la coopération bilatérale, notamment par un partage d'informations et une collaboration étroite entre les services concernés des deux pays.

Loin d'aboutir à une impasse, la rencontre a permis de consolider une volonté commune de renforcer la coopération bilatérale sur les questions de mobilité internationale et de sécurité des documents. Les deux parties ont convenu de maintenir un dialogue étroit dans les prochaines semaines. L'objectif est de clarifier les termes exacts de l'annonce américaine et travailler conjointement pour limiter ses éventuelles répercussions sur les ressortissants congolais.

Cette démarche diplomatique a été rapidement suivie d'une instruction du Président Félix Tshisekedi, qui a ordonné une mobilisation gouvernementale rapide et crédible pour répondre aux préoccupations américaines et éviter toute sanction. La situation reste suivie de près, le dialogue des prochaines semaines s'avérant décisif pour l'avenir des relations et de la mobilité entre la RDC et les Etats-Unis.