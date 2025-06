L'heure des engagements sérieux a désormais sonné. Le moment des décisions courageuses est venu au nom de l'intérêt général. Après trois mois de consultations au pays et à l'étranger, à leur propre initiative, les chefs religieux des Eglises Catholique et Protestante ont rencontré, ce samedi, à la Cité de l'Union Africaine, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui présenter, en primeur, les résultats de leur travail.

Constituée du président de l'Église du Christ au Congo (ECC), le Pasteur André Bokundoa, du Secrétaire général de la Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO), Monseigneur Donatien Nshole et du Secrétaire Général de l'ECC, le pasteur Eric Nsenga, cette délégation a échangé pendant près de deux heures avec le Chef de l'État.

« Le Chef de l'État Félix Tshisekedi a été réceptif, il a pris le temps de nous écouter et nous l'avons aussi écouté », a rapporté Mgr Donatien Nshole.

«Le plus important est qu'il a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir la mise en oeuvre de cette initiative », a précisé le porte-parole des évêques catholiques.

Commentant la même audience, le Secrétaire général de l'ECC a ajouté que la réunion avec le Président de la République a tourné autour de deux points essentiels, à savoir : faire le rapport d'information des consultations menées au pays et à l'étranger, et mettre en place une équipe qui va travailler avec eux sur les initiatives du pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble pour envisager une autre étape.

Depuis la dernière audience du mois de février, la délégation conjointe CENCO - ECC s'est rendue dans plusieurs pays africains, européens et américains dans le but de rechercher des voies et moyens en vue de trouver des solutions à la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la RDC occupé par les forces rwandaises avec la complicité du groupe AFC/ M23.