La Coopération Italienne et l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) ont signé aujourd'hui à Tunis un nouvel accord de financement pour le lancement du projet « Tunisie Professionnelle - Renforcer l'emploi en Tunisie par une formation professionnelle dynamique ».

L'accord a été signé par Son Excellence Monsieur Alessandro Prunas, Ambassadeur d'Italie en Tunisie, et Monsieur Lassaad Ben Hassine, Représentant de l'ONUDI en Tunisie, et à la présence de Madame Isabella Lucaferri, Directrice de l'AICS Tunis, lors d'une cérémonie organisée au siège régional de l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) à Tunis, avec la participation des représentants du Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFP).

D'un montant total de 6,5 millions d'euros, financé entièrement par le gouvernement italien, ce projet de trois ans vise à améliorer l'employabilité des jeunes en Tunisie à travers la modernisation et la revitalisation du système national de formation professionnelle. Il sera mis en oeuvre en étroite collaboration avec le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFP).

Le projet mettra l'accent sur l'amélioration de la qualité, de l'accessibilité et de la pertinence des formations, en particulier pour les jeunes et les femmes. Il soutiendra la modernisation des centres de formation, l'introduction de méthodes pédagogiques innovantes et le renforcement des partenariats entre les institutions publiques et le secteur privé. L'accord signé par la Coopération italienne et l'ONUDI vient renforcer une collaboration de longue date entre les deux institutions.

Comme l'a souligné Alessandro Prunas, Ambassadeur d'Italie en Tunisie : « Le gouvernement italien s'est engagé à contribuer au renforcement du secteur de la formation professionnelle en partenariat avec les autorités tunisiennes.

Cette nouvelle initiative avec l'ONUDI, en ligne avec le Plan Mattei pour l'Afrique, ouvrira la voie à des opportunités de travail concrètes et durables pour les jeunes Tunisiens, créant ainsi les conditions d'un avenir durable et plus prospère ». Aligné sur la Vision 2035 de la Tunisie et les stratégies nationales en matière d'emploi, d'inclusion des jeunes et de développement économique, ce partenariat contribuera à la constitution d'une main-d'oeuvre qualifiée, à l'élargissement des opportunités d'emploi décent et au développement inclusif et durable du pays.

A cet égard, Monsieur Lassaad Ben Hassine, Représentant de l'ONUDI en Tunisie a souligné : « « Tunisie Professionnelle » s'inscrit comme une expression tangible de la coopération tripartite exemplaire entre le Gouvernement Italien, le Gouvernement Tunisien, à travers le Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi, et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI).

Cette collaboration, qui dépasse largement le cadre d'un appui financier, vise à faire de ce projet un levier structurant destiné à contribuer à transformer le système national de formation professionnelle, en l'adaptant aux besoins de l'économie tunisienne, en renforçant l'employabilité et en favorisant un accès équitable aux opportunités de formation et d'insertion pour les jeunes, les femmes et les groupes vulnérables, notamment dans les régions les moins desservies ».

Ce partenariat réaffirme l'engagement commun de l'Italie et de l'ONUDI en faveur des priorités nationales de développement de la Tunisie et de la réalisation des Objectifs de Développement Durable, notamment l'ODD 4, l'ODD 8 et l'ODD 9.