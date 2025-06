Zakaria Dassi, directeur général du Centre international de formation des formateurs et de l'innovation pédagogique, a confirmé ce lundi qu'il existe un programme visant à réviser la méthode d'enseignement de la filière mathématiques et à motiver les élèves à s'y intéresser, la considérant comme une filière prometteuse. Il a souligné que le taux de réussite dans cette filière a atteint 49,93%, ce qui est le plus élevé cette année.

Lors d'une intervention téléphonique dans l'émission « Sabah Al Ward » sur Jawhara FM, Dassi a expliqué que « l'excellence ne s'est pas limitée aux instituts modèles, mais a également concerné les instituts publics », notant que « la seule différence dans l'enseignement modèle est l'investissement dans l'excellence ».

Il a ajouté que « le gouvernorat de Sfax a conservé les premières places et que tous les élèves les plus performants étaient issus d'instituts publics ». Le directeur général du Centre international de formation des formateurs et de l'innovation pédagogique a également déclaré que « le nombre d'élèves ajournés à la session de contrôle a atteint 46 282 ».