Maroc: Le rôle des institutions nationales des droits de l'Homme au centre d'un entretien d'Amina Bouayach avec le SG de l'ONU

La présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach, en sa qualité de président de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'Homme (GANHRI), s'est entretenue à New York avec le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Lors de cette rencontre tenue jeudi, l'accent a été mis sur le rôle central dont s'acquittent les institutions nationales des droits de l'Homme (INDH) pour relever les défis grandissants et soutenir l'agenda des droits de l'Homme à l'échelle nationale et internationale.

S'exprimant à cette occasion, Mme Bouayach a mis en avant l'Appel à l'action en faveur des droits humains lancé par le SG de l'ONU, ainsi que le "Pacte pour l'avenir", notant que ces deux initiatives constituent des références importantes dans le travail des institutions nationales à travers le monde.

Soulignant la centralité des droits de l'Homme dans l'action de l'organisation internationale, la présidente de la GANHRI a mis en exergue le rôle des INDH dans près de 120 pays et leur travail qui consiste à faire entendre la voix des victimes et des citoyens et à les transmettre au centre décisionnel aux niveaux national et international.

"Les institutions nationales sont des partenaires essentiels dans l'édification d'un ordre mondial plus juste et plus équitable", a lancé Mme Bouayach, précisant que l'objectif est de renforcer la place de ces institutions et de contribuer davantage à replacer les droits au coeur des priorités.

Au cours de cette réunion, Mme Bouayach a proposé de reconnaître le droit de participation officielle des INDH aux réunions des Nations Unies à New York, notamment lors des sessions du Conseil économique et social, du Forum politique de haut niveau pour le développement durable et de la Commission de la condition de la femme. Ces institutions nationales suivent de près la situation et "sont en mesure d'apporter des contributions qualitatives à ces discussions onusiennes", a-t-elle expliqué.

Elle a en outre plaidé pour la contribution des INDH à l'initiative "UN80", lancée récemment afin de permettre au système onusien de s'acquitter efficacement de ses missions. Cette contribution est d'autant plus importante dans un contexte marqué notamment par le déclin de la légitimité internationale et l'escalade des conflits, a-t-elle dit.

L'intervenante a, de même, insisté sur la nécessité de rétablir l'équilibre entre les trois piliers des Nations Unies: la sécurité, le développement et les droits de l'Homme. Pour elle, les droits humains doivent pointer au coeur de toute réforme internationale.

La présidente de la GANHRI a conclu en réaffirmant l'engagement constant de l'Alliance en faveur de la protection de ces droits, tout en soulignant la nécessité pour la communauté internationale de renouveler son attachement aux principes et aux normes internationales en la matière.