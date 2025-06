Le film palestinien "Merci de rêver avec nous" de la réalisatrice Leila Abbas, a remporté le Grand Prix de la compétition des longs métrages de la 6e édition du Festival du Film Arabe de Casablanca, clôturée vendredi soir.

Le film raconte l'histoire de deux soeurs qui tentent de gérer l'héritage de leur père décédé, à l'écart de leur frère. Elles cherchent à accéder à l'argent déposé sur son compte bancaire, une somme qui pourrait leur garantir une certaine autonomie financière.

Leur frère, émigré, n'a aucun lien réel avec elles, et ayant négligé son père durant ses dernières années, les deux soeurs estiment être en droit d'agir. Elles décident alors de mettre en place un plan pour contourner la loi et récupérer ce qu'elles considèrent comme leur dû.

Le jury de cette catégorie, présidé par le réalisateur et producteur marocain Nabil Ayouch, et composé de la critique tunisienne Henda Haouala, de l'acteur égyptien Bassem Samra, du réalisateur irakien Ahmed Yassin Al-Darraji, ainsi que de l'actrice marocaine Nisrine Erradi, a décerné son Prix Spécial au film "J'ai levé les yeux vers le ciel" des réalisateurs égyptiens Nada Riyadh et Ayman El Amir.

Le Prix de la Meilleure Réalisation a été, quant à lui, attribué au réalisateur saoudien Abdelaziz Al Shalahi pour son film "Hobaal", tandis que le Prix du Meilleur Scénario est revenu à "Cette nuit est à moi" de la réalisatrice syrienne Jafra Younes.

Par ailleurs, le Prix de la Meilleure Actrice a été décerné à Clara Khoury pour son rôle dans "Merci de rêver avec nous", alors que le Prix du Meilleur Acteur a été attribué au tunisien Mohamed Mrad pour son rôle dans le film "Jad" du réalisateur Jamil Al Najar.

Le jury a également adressé une mention spéciale au film "Soudan, mon cher" de la réalisatrice Hend Meddeb, une coproduction tuniso-soudanaise.

Dans la compétition des courts métrages, le Prix du Meilleur Film a été remporté par le film libanais "La fourmi qui traverse mon cahier de dessins" du réalisateur Chris Aaqouri.

Le Prix de la Meilleure Réalisation est revenu au film marocain "Miroir à vendre" de Hicham Amal, et le Prix du Meilleur Scénario a été attribué à "Après" de la réalisatrice palestinienne Maha Haj.

Le jury de cette catégorie, présidé par le réalisateur marocain Hicham Lasri et composé de l'actrice égyptienne Shereen Adel et de la réalisatrice jordanienne Darin Sallam, a également adressé une mention spéciale aux films "Rouge" de la réalisatrice Samaher Mousli (Arabie Saoudite), et "Pas de condoléances pour les dames" du réalisateur Mahmoud Zein (Égypte).

A noter que cette édition du festival a été marquée par la participation de 31 films issus de 13 pays arabes. La compétition des longs métrages a réuni 12 films, tandis que celle des courts métrages en comptait 19.

En plus des deux compétitions officielles, la 6e édition du Festival du Film Arabe de Casablanca a proposé une section Panorama, mettant l'accent sur la formation.

Depuis son lancement, le festival, organisé par l'association Imtidad pour la culture et le développement, en partenariat avec le Conseil de la commune de Casablanca et le Centre Cinématographique Marocain (CCM), attire une panoplie de stars et de professionnels du cinéma du monde arabe.