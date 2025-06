Maroc: Mawazine 2025 - Wael Jassar enchante le public du Théâtre Mohammed V

Le chanteur libanais Wael Jassar a enchanté ses fans, vendredi soir au Théâtre National Mohammed V de Rabat, avec une sélection de ses plus belles chansons, le temps d'un concert à l'occasion de la 20e édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde.

Dès sa montée sur la scène du Théâtre National Mohammed V, le public marocain et arabe a gratifié d'acclamations Wael Jassar, l'une des stars les plus marquantes de la scène musicale arabe tout au long de trois décennies.

La foule nombreuse n'a pas manqué d'exprimer sa joie immense à l'arrivée d'un invité de marque du Festival Mawazine par des youyous et des applaudissements, notamment lorsque le chanteur libanais s'est enveloppé du drapeau national marocain.

Cette scène captivante a mêlé de pures émotions d'amour et d'admiration entre un public raffiné et un artiste arabe apprécié, dont la carrière artistique est couronnée de succès à tous égards.

Lors de cette deuxième soirée du Festival Mawazine, Wael Jassar a enflammé l'assistance avec un florilège de ses chansons les plus célèbres soigneusement sélectionnées, le tout dans une ambiance sublime et interactive à la hauteur des attentes de ses fans.

L'artiste libanais a inauguré son concert avec les chansons "Ana aqrab min chamsou wa zello" et "Gharib El Nas", deux chansons qui ont, sans équivoque, gagné en popularité sur la scène arabe au cours des dernières années, et auxquelles le public présent a interagi avec un enthousiasme exceptionnel.

Avec un sens artistique sincère et une performance éblouissante, Wael Jassar a également épaté son public avec plusieurs chansons à succès, telles que "Koli Waâd", "Mechit Khalas", "Betewhacheiny", "Tiibti Maâk", "Khissirt koli Nass", "Law ichta baâdi", "Ida Konta Bi aâdabi radi", ou encore "Mikhabi eih".

Et du répertoire de l'école orientale classique, le chanteur libanais a émerveillé ses fans avec de sublimes et authentiques extraits lyriques, tels que "Alfi Lila W lila" de la diva de l'Orient, Oum Kalthoum, et "Wa Hayatak Ya Habibi" du musicien égyptien Sayed Mekkawi.

A cette occasion, le public de Mawazine n'a pas manqué de faire part de sa grande joie et de sa profonde admiration des prestations féeriques de Wael Jassar, cette icone de la musique arabe qui a, encore une fois, fait montre d'un style artistique "authentique" et "élégant" hors du commun.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 20e édition du Festival "Mawazine-Rythmes du Monde" se tient du 20 au 28 juin, avec une programmation éclectique réunissant les plus grandes vedettes de la scène arabe et internationale, faisant de Rabat et Salé un carrefour d'échanges artistiques d'exception.

Créé en 2001 et organisé par l'Association Maroc Cultures, le festival est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique au Maroc. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, Mawazine est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde.