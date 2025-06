Afrique de l'Ouest: Edition 2025 du Forum Social Ouest Africain

communiqué de presse

Forum Social Ouest Africain (FSOA DKR 2025)

Dakar, du 26 au 28 juin 2025

Lieu : CICES, Dakar – Sénégal

Thème central:

« Gouvernance des biens communs et des ressources naturelles : enjeux et défis dans un contexte de crise sécuritaire et de guerres en Afrique et dans le monde : quels mécanismes de suivi-évaluation pour un contrôle budgétaire parlementaire et citoyen ? »

Le Forum Social Ouest Africain (FSOA DKR 2025) se tiendra à Dakar du 26 au 28 juin 2025 au CICES, réunissant des acteurs de la société civile, des parlementaires, des chercheurs, des communautés locales, des jeunes, des femmes et des partenaires techniques et financiers. Dans un contexte mondial marqué par des crises sécuritaires et des conflits liés à l’exploitation des ressources naturelles, ce forum vise à promouvoir une gouvernance équitable, transparente et participative des biens communs. Il mettra l’accent sur les mécanismes de suivi-évaluation et le contrôle budgétaire citoyen et parlementaire, essentiels pour garantir la justice sociale et la souveraineté des peuples.

Temps forts du Forum:

Panels de haut niveau et conférences thématiques

Ateliers participatifs et sessions de formation

Espaces d’expression citoyenne et expositions

Dialogues intergénérationnels et communautaires

Le FSOA DKR 2025 se veut un espace de convergence des luttes et des alternatives pour une Afrique résiliente, solidaire et démocratique.

Fait à Dakar, le 23 juin 2025

Mamadou Mignane Diouf Contacts presse: Abda WONE