Afrique: Rugby à VII/Africa Men's Cup - Les Makis vice-champions d'Afrique

Les Makis de Madagascar ont terminé à la deuxième place de l'Africa Men's Cup 2025, décrochant ainsi le titre de vice-champions d'Afrique.

L'Africa Men's Cup de rugby à VII pour les seniors masculins s'est achevée hier à l'île Maurice, avec la victoire de l'Afrique du Sud. Madagascar remporte la médaille d'argent et le Zimbabwe celle de bronze. Malgré leur défaite en finale sur le score de 12-28, les Malgaches signent une performance remarquable, confirmant leur montée en puissance sur le continent.

À Port-Louis, les Makis ont marqué les esprits en atteignant la finale de la compétition, écrivant ainsi une nouvelle page de leur histoire. Opposés aux géants sud-africains, ils ont livré un match courageux. Si l'expérience et la puissance physique des Blitzboks, nom de l'équipe sud-africaine de rugby à VII, ont fini par faire la différence (28-12), les Malgaches repartent avec une médaille d'argent méritée, synonyme de reconnaissance continentale.

Face à l'Afrique du Sud, la marche était haute. Dès l'entame, les Blitzboks ont imposé leur rythme : deux essais transformés en moins de trois minutes ont assommé la défense malgache. Fabrice a redonné espoir sur un contre éclair, réduisant l'écart à 7-14, mais les Sud-Africains ont accéléré juste avant la pause : 21-7. En seconde période, Salotra a inscrit un second essai, ramenant le score à 12-21, avant que l'Afrique du Sud ne scelle définitivement sa victoire.

Génération brillante

Les hommes de Noé Mboazafy Rakotoarivelo, le sélectionneur national, ont brillé dès les phases de groupe, avec deux victoires pour une défaite, avant d'aborder avec autorité la phase à élimination directe. En quarts de finale, ils ont balayé la Zambie 31-12, grâce à une première période parfaitement maîtrisée, avec trois essais signés Rado, Fabrice et Jean Yves. Les Zambiens, dominés, n'ont jamais pu revenir, malgré deux tentatives en fin de match.

En demi-finale, les Makis ont affronté le Kenya dans un duel tendu et indécis. Menés 0-5 à la pause après un carton jaune infligé à Jean Yves, les Malgaches ont inversé la tendance dès la reprise. Salotra a donné l'avantage à Madagascar, puis Rado a creusé l'écart. Un deuxième carton - rouge cette fois - a réduit les Makis à six joueurs, mais ils ont tenu bon pour s'imposer 14-10 et décrocher une finale inespérée.

Pour Madagascar, cette médaille d'argent est bien plus qu'un simple trophée : c'est la confirmation d'un projet solide, d'un collectif prometteur et d'une génération brillante. À un an des qualifications pour la Coupe du monde 2026, cette performance donne un nouvel élan au rugby malgache. Longtemps en embuscade, Madagascar s'installe désormais parmi les grandes puissances africaines.

Éric Randrianarisoa, alias Éric Sefo, coach des Makis de rugby à VII en 2023, a expliqué : « Si l'Afrique du Sud est qualifiée d'office, Madagascar est le deuxième pays africain qui jouera la Coupe du monde en 2026. Dans le cas contraire, il faudra passer par un tournoi de repêchage pour se qualifier. »