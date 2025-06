Madagascar: Football/Coupe de Madagascar - Remake du choc As Fanalamanga - CFFA

Elgeco Plus affrontera Cosfa et le CFFA sera opposé à l'AS Fanalamanga en demi-finales de la Coupe de Madagascar. Cette deuxième demi-finale sera le remake du quart de finale du championnat.

Logique respectée. Les demi-finalistes de la Yas Coupe de Madagascar sont désormais connus, après les quarts de finale disputés ce week-end au By-Pass. Après un quart de finale retour «litigieux» en Pure Play-Football League entre le CFFA et l'AS Fanalamanga, ces deux formations se retrouveront en demi-finales de la Coupe nationale. L'équipe d'Andoharanofotsy s'est imposée, hier 2 buts à 0 face à l'AS Avenir Sainte-Anne.

Les hommes du coach Franck Rajaonarisamba menaient 1 à 0 à la pause, grâce à un but signé Gregas (4e), qui avait représenté la sélection nationale à la Cosafa Cup en Afrique du Sud. Le CFFA a creusé l'écart en seconde période grâce à une réalisation de Tahiana (55e).

L'AS Fanalamanga a, de son côté, battu l'Ajesaia sur le score de 2 à 1, samedi au By-Pass. L'équipe du Bongolava a ouvert le score par l'intermédiaire de l'attaquant des Barea CHAN, Fenohasina (9e). Junidy a égalisé pour l'équipe d'Alaotra Mangoro (54e), avant que Ludovic n'inscrive le but de la victoire quatre minutes plus tard (58e).

Dans l'autre demi-finale, Cosfa affrontera Elgeco Plus. L'équipe sextuple vainqueur de la Coupe nationale a éliminé Toulon FA sur le score de 2 à 0, grâce à un doublé du joueur des Barea CHAN, Onja (7e, 53e). Le club vice-champion d'Analamanga a subi le pressing de l'équipe du By-Pass durant les cinq premières minutes.

Résistance

Toulon FA a réagi après avoir encaissé le premier but et a dominé les débats. Son attaquant Pepe a même marqué un but à la 27e minute, mais celui-ci a été annulé pour une position de hors-jeu signalée par le juge de touche. Pepe s'est créé plusieurs autres occasions franches, mais n'a pas su concrétiser, échouant notamment face aux arrêts du gardien des Barea CHAN, Toldo.

Elgeco Plus a semblé maîtriser la rencontre durant la dernière demi-heure. Le Camerounais Ismaël a manqué au moins deux occasions nettes. Le deuxième but d'Onja, parfaitement placé dans la lucarne opposée d'une frappe de l'intérieur du pied (53e), a scellé l'issue du match. Toulon FA a réduit l'écart sur un penalty transformé par Romario (83e), à la suite d'une main dans la surface.

« Nous avons obtenu notre ticket pour la demi-finale, mais la fatigue commence à peser en raison des matchs à répétition (...) Nous avons eu du mal à gérer les cadres, compte tenu du manque de temps de récupération. Nous avons donc dû aligner de jeunes joueurs qui ne sont pas encore bien rodés », souligne le coach d'Elgeco Plus, Oelison Carreca Rafanomezantsoa.

Les demi-finales sont prévues le jeudi 3 juillet, soit trois jours avant les demi-finales retour du championnat national élite. Lors des matchs aller, Elgeco Plus avait battu Mama FC 3-0, et Cosfa avait défait le CFFA 4 à 2. Trois clubs restent encore en lice dans les deux compétitions nationales : Elgeco Plus, Cosfa et le CFFA.