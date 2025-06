Madagascar: Culture indienne - Le yoga rassemble les officiels et les passionnés

Le stade d'Alarobia s'est transformé en un havre de paix et de sérénité ce samedi matin, à l'occasion de la 11e Journée internationale du yoga, célébrée sous le thème évocateur : « Le yoga pour une Terre, une seule Santé ». Pendant une heure trente, plus d'une cinquantaine de participants, vêtus de blanc en symbole de pureté et d'unité, ont partagé un moment d'harmonie corporelle et spirituelle, dans une atmosphère empreinte de calme et de bienveillance.

Parmi les pratiquants du jour, la diaspora indienne, avec à sa tête l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, a répondu présent, tout comme plusieurs autorités malgaches de haut rang : le président du Sénat, le ministre de la Jeunesse et des Sports, la maire de la Commune urbaine d'Antananarivo, le vice-président de l'Assemblée nationale, ainsi que des personnalités publiques telles que Miss Madagascar Cyria Temangombe.

« Le yoga signifie "joindre" ou "unir", symbolisant l'harmonie entre le corps et l'âme. Dans un monde marqué par les conflits, le terrorisme, les changements climatiques et les maladies liées à notre mode de vie, cette pratique ancestrale peut être une réponse puissante pour cultiver la paix, la santé et l'équilibre intérieur », a souligné l'ambassadeur Bandaru Wilsonbabu dans son discours. Il a également rappelé l'importance du concept Vasudhaiva Kutumbakam, un principe philosophique indien qui signifie « le monde entier n'est qu'une seule famille », fondement du thème de cette année.

De son côté, la maire Harilala Ramanantsoa a mis l'accent sur la nécessité d'introduire davantage la pratique du yoga dans le quotidien des jeunes.

« Nous avons besoin de plus de yoga, surtout dans le contexte actuel. C'est une voie vers l'épanouissement personnel, un équilibre essentiel entre le corps et l'esprit, notamment pour la jeunesse. »