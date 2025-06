Madagascar: Coupe DOM-TOM - Le pays s'incline devant La Réunion en demi-finale

Pas de trophée cette fois. La diaspora malgache a échoué à deux pas de la conservation de son titre. Madagascar s'est incliné de peu devant La Réunion, en demi-finale de la 13e édition de la Coupe DOM-TOM, réservée aux équipes ultramarines des départements et territoires d'Outre-mer. L'édition 2025 s'est déroulée, samedi et dimanche, au stade Lagrange, à Bonneuil-sur-Marne, en région parisienne.

En demi-finale, la sélection de la diaspora malgache d'Europe a perdu au bout du suspense (4 à 1) aux tirs au but, après un score vierge à l'issue du temps réglementaire. En quart de finale, dimanche matin, Madagascar a également battu Mayotte sur le fil, 3 à 2 aux tirs au but, après un match nul et vierge à l'issue du temps réglementaire.

En phase de groupes, la sélection de la Grande Île, créditée de 7 points, s'est hissée en tête du groupe A grâce à deux victoires et un match nul.

À deux pas du sommet

Madagascar a été tenu en échec par Haïti durant son premier match samedi (0-0). La bande à Rinjala, ancien attaquant de la CNaPS Sport qui évolue aujourd'hui en Suisse, a ensuite défait l'Académie AC (1 à 0), puis s'est imposée (2 à 0) devant la Guadeloupe lors de la troisième et dernière rencontre de groupe. La Guadeloupe a terminé troisième avec 3 points, après une seule victoire et deux défaites, derrière Haïti qui comptait 4 points grâce à une victoire et un nul.

La sélection malgache, tenante du titre, a ainsi manqué sa cinquième étoile après ses quatre sacres en 2024, 2023, ainsi qu'en 2013 et 2014. Plus titrée que toutes les autres participantes, la sélection malgache a, cette fois, aligné et testé de jeunes Barea récemment sélectionnés en équipe U20, en vue des prochaines compétitions internationales de jeunes.

Dix équipes ultramarines ont participé au tournoi, réparties en deux poules de cinq. La compétition est organisée par l'association RISI depuis 2011, sous l'égide de la Fédération française de football et de la Ligue de football amateur en France.