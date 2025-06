Gambie: 90 % des Gambiens auront accès à l'électricité d'ici à la fin de 2025, selon le président Barrow

Le président Adama Barrow a déclaré que « des évaluations récentes indiquent que, d'ici fin 2025, quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des Gambiens auront accès à l'électricité.»

Le président a fait cette déclaration lors de son discours annuel sur l'Etat de la Nation (SoNA) hier à l'Assemblée Nationale.

Il a souligné qu'en 2024, le pays a inauguré le tout premier parc solaire à grande échelle de vingt-trois mégawatts (23 MW) à Jambur. En outre, un appel d'offres est en cours pour une centrale solaire supplémentaire de cinquante mégawatts (50 MW) à Jarra Soma, dont la capacité pourrait être rehaussée à cent cinquante mégawatts (150 MW) d'énergie renouvelable.

« En vue d'apporter un soutien supplémentaire à l'accès universel à l'électricité, mon administration a mis en place un programme de subvention et a réduit le coût des compteurs électriques de huit mille cinq cents dalasis (8 500 D) à cinq cents dalasi (500 D) dans les zones couvertes par le projet. »

« Cela a permis de faciliter soixante-douze mille (72 000) nouveaux raccordements de ménages en décembre », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le gouvernement avait également approuvé la scission de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC) en deux sociétés distinctes, l'une chargée de l'eau et l'autre de l'électricité. Cette stratégie vise à améliorer la prestation de services, à garantir la responsabilité et à renforcer la concentration opérationnelle.

« Le secteur de l'énergie reste au coeur de nos objectifs de développement national en matière de croissance économique, d'industrialisation, de modernisation sociale et de progrès », a-t-il déclaré.

Le président a également déclaré que le Projet de Zone Economique Spéciale du Corridor Transgambien progresse bien, dans le cadre du Corridor Multimodal Praia-Dakar-Abidjan-Lagos.

« L'étude de ce projet a été réalisée avec le soutien de la Banque Africaine de Développement et de la CEDEAO », a-t-il révélé. « La politique industrielle nationale et la législation de 2015 régissant le fonctionnement de l'Agence de Promotion des Investissements et des Exportations de la Gambie sont en cours d'actualisation. Les objectifs sont de soutenir les initiatives d'industrialisation, d'attirer les investissements, de moderniser notre écosystème industriel et de promouvoir la production à valeur ajoutée, et ce, en vue de permettre la croissance du secteur privé et stimuler la création d'emplois. »