Madagascar: Transport aérien - Antananarivo et Nosy Be dans le top 10 des aéroports verts

Le 17 juin 2025, Ravinala Airports a annoncé que les aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosy Be figurent désormais parmi les dix premiers aéroports d'Afrique à avoir atteint le niveau 3 de l'Airport Carbon Accreditation (ACA), une certification délivrée par l'Airport Council International (ACI). Ce niveau, appelé « Optimisation », reconnaît les efforts menés pour réduire les émissions de carbone, non seulement par l'exploitant mais aussi avec la participation de tous les partenaires présents sur les sites.

Ravinala Airports, gestionnaire des deux plateformes, a mis en place plusieurs actions pour y parvenir. À l'aéroport de Nosy Be, une centrale solaire alimente l'ensemble du site en énergie pendant la journée. Les deux aéroports utilisent des équipements économes en énergie, reconnus par la certification EDGE attribuée par la Société financière internationale (IFC). Un système de tri et de valorisation des déchets a également été développé, en collaboration avec des entreprises locales. Des projets de protection de la biodiversité ont été lancés avec l'appui des équipes de Ravinala Airports et des communautés locales.

Le directeur général, Daniel Lefebvre, déclare : « Obtenir le niveau 3 de l'ACA pour les deux principaux aéroports internationaux de Madagascar renforce notre ambition de faire de la performance environnementale une priorité stratégique.»