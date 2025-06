Ile Maurice: Finale de «Ma thèse en 180 secondes»

Organisée par l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), en partenariat avec l'ambassade de France à Maurice, la finale nationale du concours Ma thèse en 180 secondes (MT180) se tiendra le jeudi 26 juin, à 14 heures, à l'Institut français de Maurice, à Rose-Hill. MT180, c'est le concours international de vulgarisation scientifique. Il offre une occasion unique pour les jeunes chercheurs francophones de présenter leur sujet de thèse en trois minutes chrono, de manière claire et accessible à tous. Le défi à relever : convaincre un jury d'experts de la pertinence et de l'originalité de leurs travaux de recherche.

Cette année, 28 pays francophones participent à l'édition 2025 du concours d'art oratoire scientifique MT180. À Maurice, 15 doctorants inscrits dans des universités locales présenteront leurs travaux de recherche lors de la finale nationale. Le lauréat prendra ensuite part à une sélection intermédiaire aux côtés des vainqueurs des finales nationales. À l'issue de cette étape, les 14 meilleurs accèderont à la grande finale internationale de MT180, prévue en octobre à Bucarest, en Roumanie.

Depuis 2015, en tant que membre du comité international, l'AUF s'implique activement dans la promotion de MT180 en organisant des finales nationales dans les pays francophones. Grande nouveauté cette année : le concours s'étendra pour la première fois à l'Asie-Pacifique, au Brésil et à la Turquie. Au total, l'AUF pilotera l'organisation de 27 finales nationales : Albanie, Arménie, Bénin, Brésil, Bulgarie, Burundi, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Égypte, Gabon, Géorgie, Liban, Madagascar, Mali, Maurice, Mauritanie, Moldavie, Niger, République démocratique du Congo, Roumanie, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie et Turquie. Elle coordonnera également une finale régionale en Asie-Pacifique qui se tiendra au Vietnam.

Créé par l'Association francophone pour le savoir (Acfas) en 2012, MT180 met au défi les doctorants de la Francophonie universitaire de présenter en termes simples et en trois minutes leur sujet de recherche devant un auditoire profane et diversifié. Premier concours du genre en langue française, il s'inspire de la compétition Three Minute Thesis lancée en 2008 par l'université du Queensland, en Australie.

La finale internationale de MT180 est organisée chaque année par l'un des membres du comité international, qui regroupe les institutions chargées de superviser les finales nationales dans leurs territoires respectifs. Outre l'AUF, ce comité rassemble l'Acfas pour le Québec, France Universités et le Centre national de la recherche scientifique pour la France, le Centre national pour la recherche scientifique et technique, l'université Mohammed V de Rabat pour le Maroc et l'université de Liège pour la Belgique.

À noter que l'édition 2025 de MT180 à Maurice bénéficie également du soutien de l'Organization for Women in Science for the Developing World (Mauritius Chapter) et du Mauritius Gymkhana Club, en complément des partenaires déjà cités.

À propos de l'AUF

Créée en 1961, l'Agence universitaire de la Francophonie est le premier réseau universitaire au monde avec plus de 1 000 membres : universités, grandes écoles et centres de recherche dans près de 120 pays. Révélateur du génie de la Francophonie scientifique à travers le monde, l'AUF est une organisation internationale à but non lucratif. Jayantee Gukhool est la représentante de l'AUF à Maurice. Le bureau national se trouve à Réduit.