Ile Maurice: Quand l'art devient prière vivante

La cathédrale Saint-Louis s'est emplie d'émotion et de beauté à l'occasion du Jubilé des artistes. Dans une atmosphère de recueillement et de créativité, Mgr Jean Michaël Durhône a élevé une prière vibrante, dédiée à ceux qui, à travers leurs talents, révèlent la splendeur du monde : les artistes. «Dieu, créateur du monde...» C'est par ces mots que commence l'intention de prière lue par l'évêque, un appel sincère aux artistes pour faire fructifier les dons reçus, pour bâtir un royaume de fraternité, de solidarité et de paix. Une prière portée par l'Esprit de Pentecôte, afin que les créateurs deviennent des passeurs d'espérance, des artisans d'un monde plus juste et plus humain.

Des ministres présents, dont Reza Uteem et Osman Mahomed, à la cérémonie.

Mais cette messe ne fut pas qu'un temps liturgique. Elle s'est prolongée en musique et en couleurs sur le parvis de la cathédrale, dans un concert festif où artistes confirmés et jeunes talents se sont réunis dans une même vibration. Un moment de partage, d'unité et de joie, à l'image même de la diversité des arts. Dans une société en quête de sens, ce jubilé a rappelé que l'art ne se contente pas d'être une expression: il est un chemin vers le divin, une voie de communion. Et comme l'a souligné Mgr Durhône, que dans leur diversité,les oeuvres des artistes reflètent fidèlement la beauté de la création offerte à l'humanité.