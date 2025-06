Sénégal: Lutte - Sa Thiés foudroie Zarco et s'ouvre le cercle de VIP

Sa Thiés a renoué avec la victoire en terrassant ce dimanche 22 juin, à l'aréne nationale, Zarco de l'écurie Grand Yoff Mbollo. Le chef de file de l'écurie Double Less s'est imposé au bout d'un combat dans un combat éclair dans lequel, il a usé de sa puissance, de sa technique et de son explosivité pour envoyer Zarco à terre.

Il confirme du coup sa victoire de 2011 face à ce même adversaire. Mais il s'ouvre incontestable, la voie vers le cercle fermé des ténors de l'aréne et vers un probable « combat royal » contre le Roi des arénes Modou Lô.

Il l'avait promis, il l'a fait. Après 2011, Sa Thiés a réedité son coup en terrassant Zarco de l'écurie Grand Yoff Mbollo. Le chef de file l'écurie Double Less n' a pas donné de repit à son adversaire. Après le coup d'envoi de l'arbitre, Sa Thiés n'a eu besoin que d'un bref round d'observation pour aller à l'attaque. Il déclenche rapidement les hostilités par un coup droit avant d'acculer son adversaire. Mais le chef de file de l'écurie de Grand Yoff esquive l'attaque. Ce qui lui permet d'amorcer sa contre-attaque en essayant de s'engouffrer dans la garde de son adversaire

Sa Thiés réussit à le bloquer. Dans la mêlée, il réussit grâce à une bonne saisie à propulser son adversaire sur les flancs et ensuite à le mettre sur ses appuis. Chute ou pas? l'arbitre ne valide rien. Zarco se relève vite et repart à l'assaut de son adversaire. Dans le second corps à corps, Zarco réussi à saisir le pagne de son adversaire et tente de tirer son adversaire vers le bas. Sa Thiès reste intraitable et ne tarde pas faire parler sa technique avec une demi-rotation. Il use ensuite de sa puissance athlétique et surtout f sa rapidité d'exécution pour déclencher une action en pivot qui ne laissera aucune chance à Zarco.

Avec cette victoire nette et sans contestation, la 16e en 19 combats, le fils de l'ancien champion Double Less se réhabilite après sa dernière défaite concédée devant Eumeu Sène. Mais il rejoint sans conteste son frangin Balla Gaye dans le cours des VIP ou ténors de l'arène sénégalaise. Un repositionnement qui lui permet d'élargir son éventail de choix sur ses futurs adversaires. Nombre d'observateurs ont désigné Modou Lô, l'actuel Roi des arènes et non moins proche de Zarco, comme un potentiel adversaire.