Ile Maurice: Le ministre Uteem mise sur le skilling pour doper l'employabilité

Lors d'une cérémonie de remise des prix organisée par EXU Business School samedi, le 21 juin 2025, le ministre du Travail et des Relations industrielles, l'honorable Reza Uteem, a lancé un appel fort en faveur du skilling, re-skilling et upskilling, tout en soulignant l'importance de promouvoir l'entrepreneuriat comme pilier essentiel du futur marché du travail à Maurice.

S'adressant à ceux qui ont obtenu leur certificat et au personnel académique, le ministre a salué l'approche pratique et concrète adoptée par EXU. «EXU ne consiste pas simplement à obtenir un certificat et à le ranger dans un tiroir. L'école propose des formations qui préparent réellement au monde du travail comme rédiger un CV, se préparer à un entretien, apprendre à s'exprimer avec confiance. Ce sont ces compétences qui donnent de l'assurance aux jeunes», a-t-il affirmé.

Le ministre a souligné que Maurice traverse un tournant majeur, marqué par des transformations technologiques profondes, notamment l'intelligence artificielle. «A l'époque de nos parents et grands-parents, on exerçait souvent le même métier toute une vie. Aujourd'hui, les entreprises doivent se réinventer pour rester compétitives. L'IA exécute certaines tâches plus rapidement et de manière plus efficace. Nous devons donc nous adapter», a-t-il déclaré.

Il a insisté sur le fait que l'apprentissage tout au long de la vie n'est plus une option. «Avec presque 50 000 travailleurs étrangers et 35 000 Mauriciens au chômage, dont 17 % de jeunes, il est évident que le problème n'est pas le manque d'emplois, mais l'inadéquation entre les compétences et les besoins du marché. Les Mauriciens doivent s'engager dans des parcours de formation continue pour rester employables», a-t-il ajouté.

Le ministre a salué le modèle flexible d'EXU Business School, qui permet aux professionnels de suivre des cours à temps partiel, en ligne, et de rattraper les sessions manquées. «Ce sont des formations adaptées à la réalité de la vie moderne, qui permettent aux apprenants de progresser tout en travaillant», a-t-il souligné.

Il a également évoqué les initiatives du gouvernement en matière de soutien à l'entrepreneuriat, telles que les prêts aux PME, les programmes de formation, le mentorat, ainsi que la mise à disposition d'équipements et de ressources. «Beaucoup de personnes ont le talent pour créer, mais manquent de connaissances pour gérer une entreprise ou faire du marketing. C'est là que le gouvernement intervient, pour les accompagner dans leur parcours», a-t-il expliqué.

En conclusion, le ministre a invité les jeunes à dépasser les parcours professionnels traditionnels et à se préparer à évoluer dans un marché du travail en constante mutation. «Il est temps de changer de mentalité. Que vous choisissiez d'être employé ou employeur, vous devez continuer à apprendre. L'avenir appartient à ceux qui sont prêts à s'adapter», a-t-il affirmé.

De son côté, M. Manish Cushmagee, directeur de EXU Business School, a rappelé la mission fondatrice de l'institution qui est de réduire le fossé entre l'éducation et le monde du travail et doter les étudiants des outils nécessaires pour devenir des leaders, des entrepreneurs et des acteurs du changement. «Nous ne formons pas simplement des étudiants, nous formons des citoyens responsables et des leaders de demain. Chaque étudiant que nous accompagnons est un investissement dans l'avenir de notre pays», a-t-il déclaré.

Il a également souligné que les connaissances seules ne suffisent pas ; ce sont l'attitude, l'éthique et le sens de la responsabilité qui feront la différence. «C'est votre attitude qui ouvrira des portes, votre éthique qui vous rendra crédibles, et votre volonté de contribuer au bien commun qui marquera votre passage dans ce monde», a-t-il conclu.