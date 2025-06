Algérie: L'ESTA de Dar El-Beida - Sortie de la 31e promotion des élèves officiers de carrière

ALGER — Le Commandant des Forces aériennes, le Général-Major Zoubir Ghouila a présidé, dimanche, à l'Ecole supérieure des techniques de l'aéronautiques (ESTA), "Chahid Moussa Rehali" à Dar El-Beida (Alger), la cérémonie de sortie de la 31e promotion des élèves officiers de carrière.

Baptisée du nom du moudjahid décédé, Chalah Rabah, cette promotion se compose de la 11e promotion des élèves officiers du cycle de spécialisation, de la 4e promotion des élèves officiers de carrière (ingénieurs) et de la 12e promotion des élèves officiers de carrière (Licence).

Dans une allocution prononcée à l'occasion, le Commandant de l'Ecole, le Général Abdelhamid Laib a mis en avant "l'intérêt majeur et constant accordé par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) au secteur de la formation militaire", lequel s'inscrit dans le cadre d'une stratégie mise en place par le Haut Commandement dans l'objectif de "bâtir une institution militaire professionnelle, moderne et performante, capable de préserver la souveraineté de la nation et ses intérêts suprêmes".

Après avoir rappelé que cette promotion avait reçu une formation théorique et pratique "équilibrée et adaptée aux derniers programmes pédagogiques adoptés dans les différents domaines militaires et scientifiques en matière des sciences et techniques de l'aéronautiques", le Commandant de l'ESTA a exhorté les diplômés à "faire preuve d'une loyauté sans faille envers notre chère patrie tout en restant fidèle au serment de nos valeureux moudjahidine et chouhada, et défendant les principes et les valeurs de la République".

Après la prestation de serment par les diplômés, la remise des grades et des diplômes aux majors de promotion et la passation du drapeau, la cérémonie de sortie de promotion a été clôturée par un défilé militaire et sportif en arts martiaux, avant que le Général-Major Ghouila consulte les exposés relatifs aux projets de fin d'études.

Au terme de la cérémonie, la famille du moudjahid, décédé Chalah Rabah a été honoré et le livre d'or a été signé.