Comme chaque année, le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a présidé la traditionnelle prise d'armes organisée le 22 juin à l'esplanade du stade Alphonse- Massamba-Débat, à Brazzaville, au cours de laquelle diverses distinctions ont été remises à un échantillon de seize agents de la force publique.

La cérémonie a connu la participation du chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), des officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, militaires de rang et gendarmes, des attachés de défense accrédités au Congo, puis les membres du commandement de la FAC de la police. A la tribune, aux côtés du ministre de la Défense nationale ainsi que celui de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, plusieurs autres invités ont été de la partie.

Quelque huit cents militaires ont participé à l'édition 2025 du défilé de près d'une heure organisé autour du thème évocateur, à savoir « Force publique : servir avec honneur et dévouement, protéger et défendre avec rigueur ». Les troupes d'honneur de la garnison de Brazzaville, composées de la Garde républicaine, de la gendarmerie nationale et des forces de police ont été mobilisées pour la circonstance.

A cette occasion, seize agents de la force publique ont reçu des distinctions honorifiques sous plusieurs formes à titre exceptionnel et normal, notamment au grade de grand officier dans l'ordre du Mérite congolais, officier, au grade de commandeur et chevalier, de la médaille d'argent et de bronze...

« Après cette élévation, c'est un sentiment de fierté et d'honneur, et nous remercions les hautes autorités qui ont voulu nous décorer. C'est vraiment un sentiment de fierté car nous le méritons. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse représenter la structure. En tant que médecin, quand on parle de servir avec honneur, c'est notre rôle et nous le faisons avec dévouement, parce que nous n'attendons rien d'autres. Notre rôle c'est d'apporter notre soutien et surtout de sauver nos patients... », a souligné l'un des promus, décoré au grade de la médaille d'honneur de bénévole et de sauveteur, le médecin lieutenant-colonel Daniel Kazy évoluant à l'Hôpital central les armées Pierre-Mobengo.

Signalons qu'au titre de cette célébration, de nombreuses activités ont été organisées, entre autres, le culte oecuménique à la paroisse Notre-Dame du centre-ville, à Brazzaville, et la journée du souvenir aux morts de la force publique.