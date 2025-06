Prélude à la célébration des soixante-quatre ans de la création des Forces armées congolaises (FAC) et de la gendarmerie nationale, le ministère de la Défense nationale ainsi que celui de l'Intérieur et de la Décentralisation ont organisé, le 20 juin à la paroisse Notre-Dame -de-l'Assomption à Brazzaville, une messe d'action de grâce en mettant un accent sur l'honneur et le dévouement qui doivent être au centre même de leur action.

La messe d'action de grâce a connu la participation du haut commandement des FAC, du commandant des forces de la police, des officiers généraux, des hommes de rang ainsi que du Conseil oecuménique. Elle a été officiée par l'abbé Norbert Bouka Ossangue, aumônier catholique de la Zone militaire de défense n°9.

S'inspirant du thème tiré de Corinthiens, chapitres 1 à 15, et de Jean chapitred 22 à 27, le pasteur Médard Mvoutou a rappelé aux participants venus nombreux à cette messe le thème de cette année qui se traduit par « Force publique : protéger avec honneur et dévouement, protéger et défendre avec rigueur ».

C'est par là qu'il a signifié aux participants le bien-fondé de ce thème qui, selon lui, rejoint l'orientation utile du président de la République, chef suprême des armées, prononcée au cours du réveillon d'armes de l'année précédente, à savoir « La force publique ne peut pas établir une relation de confiance avec le peuple, si les comportements déviants de certains agents ne sont pas définitivement éradiqués. Cela se fera à travers l'ordre, la rigueur et la discipline... ».

Il a rappelé en substance que la mission qui incombe à la force publique est de servir l'Eternel des armées, servir la nation en assurant la sécurité, la protection, l'ordre public, l'intégrité territoriale, la sécurité des biens et des personnes et des institutions. Le pasteur Médard Mvoutou a développé en substance les différentes valeurs fondamentales qui doivent caractériser les agents de la force publique pour mener à bien leurs missions, par exemples l'honneur, l'intégrité, la rigueur, la fermeté dans le sens de protéger et de défendre les citoyens, etc.