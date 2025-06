Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - La paroisse Saint-Christophe de Mvoumvou rénovée

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a inauguré, le 22 juin à Pointe-Noire, le nouveau bâtiment de la paroisse Saint-Christophe, en présence de l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, marraine de la cloche.

Des membres du gouvernement, de nombreuses personnalités de la communauté religieuse catholique et autres invités de marque ont honoré de leur présence la cérémonie de consécration du nouveau bâtiment, placée sous la conduite de Mgr Abel Liluala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire.

« La joie dont il est question découle d'abord du mystère que nous célébrons en ce jour, à savoir le très saint sacrement du corps et du sang du Christ, source et sommet de toute la vie chrétienne, coeur battant de l'église, fermant de sa vie et source de son espérance. Le point d'orgue de la joie de ce dimanche est la consécration de cette nouvelle église Saint-Christophe au coeur de Mvoumvou, terre des mémoires et d'avenir, laboratoire de l'inculturation de notre foi », a indiqué Mgr Abel Liluala.

Plusieurs étapes ont marqué la bénédiction de la cloche dont le premier glas a été accompli par l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso; l'ouverture des portes de l'église; la possession d'entrée dans la nouvelle maison de Dieu.

Lors du culte, la litanie des Saints (des prières récitées ou chantées) a précédé la consécration de l'autel dont les principaux rites sont la déposition des reliques. Les fidèles ont aussi assisté à l'onction de l'autel et des murs de l'église avec le saint crème, l'encensement de l'autel et de l'église pour son illumination. Le tout couronné par l'inauguration du tabernacle, chapelle du Saint- sacrement.

Par ailleurs, les murs et les pierres ont été utilisés pour témoigner l'espérance et l'engagement à vivre l'évangile. Sur un tableau on pouvait lire : « Le 22 juin a été consacrée cette église par Mgr Abel Liluala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, en présence de l'épouse du président de la République, Mme Antoinette Sassou N'Guesso, marraine de la cloche ».

Hormis le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, plusieurs autres personnalités qui ont apporté la pierre à l'édifice ont reçu des certificats de reconnaissance. Parmi elles le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso; l'épouse du chef de l'Etat Antoinette Sassou N'Guesso; les ministres Jean-Marc Thystère-Tchicaya et Denis Christel Sassou N'Guesso.

De son côté, l'épouse du chef de la République, Antoinette Sassou N'Guesso, visiblement émue, a offert une crèche à la communauté paroissiale de Saint-Christophe. La paroisse à son tour a remis deux bibles pour le couple présidentiel.

Situé en plein coeur du quartier Mvoumvou, dans le deuxième arrondissement de la capitale économique, la paroisse Saint- Christophe de Mvoumvou a été fondée en 1960 par les spiritains avec le pseudo Saint-Christophe Mabaya. Le nouveau bâtiment est construit sur 50 mètres de longueur et 30 mètres de large, avec une capacité de 1500 places.