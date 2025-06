L'Institut français du Congo (IFC) a une fois de plus honoré la tradition de la célébration de la fête de la musique en transformant son site de Brazzaville en un vaste théâtre musical, le 21 juin. Plus de 658 artistes ont défilé sur les scènes du hall, du parvis et de la salle Savorgnan, offrant au public une immersion totale dans l'univers des rythmes, des mots et des émotions.

L'ambiance de la fête de la musique était incandescente cette année à l'IFC. Dès les premières heures de l'après-midi, les basses résonnaient, les projecteurs balayaient la foule grandissante, et les voix s'élevaient avec puissance et ferveur. « Trois scènes seulement cette année à cause des travaux, mais trois ambiances bien affirmées », précisait Barbara Pambou, responsable Communication de l'IFC. Et elle avait raison car chaque espace vibrait d'une énergie propre, entre slam engagé, hip-hop percutant, gospel spirituel et rumba envoûtante.

À l'occasion de cette journée, le hall a été le théâtre d'un moment fort de la soirée, marqué par la poésie urbaine des slameurs. Kenza Tripl B, Tiger, John Brown et bien d'autres ont conquis le public par des mots justes, puissants, souvent engagés. Le slameur Kenza Tripl B, figure montante, a confié: « L'énergie du public et nous les artistes, quand cela se mélange, ça donne du boum ». Son slam afrodémo puise son inspiration dans les luttes africaines, entre éveil et amour. « Je suis dans la lignée des artistes engagés, ma source d'inspiration reste l'Afrique et son histoire », a-t-il ajouté.

Parmi les spectateurs conquis, Cao, attachée de communication de l'ambassade de Chine, s'est dit surprise et séduite : « Je n'avais jamais assisté à un spectacle de slam, j'ai passé un très bel après-midi ».

Au rythme de toutes les musiques

Sur le parvis, l'univers urbain dominait. Le public a ovationné Jessy B, L'enfant béni, Sarah Lula, Jarnac, Zoé Queen, Roxy le padre, etc. À l'intérieur, dans la salle Savorgnan, c'était un voyage sonore mêlant folk, tradi-moderne, gospel et rumba. On y a applaudi Folk Sanza, Jean-Marc Kanda, Breil Gospel, Kingoli Authentique, ou encore le mythique groupe Les Samuna.

Au-delà des rythmes dansants, le message était aussi dans la musique. Développement de l'Afrique, dénonciation des violences faites aux femmes, l'amour, l'unité... Chaque prestation portait une charge émotionnelle forte. Missgas, participante et spectatrice fidèle, n'a pas caché son enthousiasme. « Comparé à l'an dernier, il y a plus d'ambiance, plus d'artistes ! Mon coup de coeur ? Authentique. Son écriture touche les coeurs », a-t-elle déclaré.

Des officiels conquis

La fête de la musique 2025 à l'IFC a été un véritable feu d'artifice artistique, une ode aux talents congolais, et une promesse renouvelée de faire vivre la musique au coeur de la cité. « Nous avons plus de 600 artistes sur trois scènes. C'est une fête pour tous les musiciens, mais aussi pour toute la jeunesse congolaise », a indiqué Frédéric Brignot, directeur de l'IFC Brazzaville. Convié à cette cérémonie, Bernard Batantou, administrateur-maire de l'arrondissement 2, Bacongo, a salué l'ambiance chaleureuse dans son secteur. « L'IFC est implanté à Bacongo, une terre d'amour, de partage et de souvenirs. Aujourd'hui, c'est tout l'arrondissement qui est en fête », a-t-il laissé entendre.

L'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi, également présente, a souligné l'aspect universel de la manifestation. « Ce n'est pas un événement français, c'est un événement international. Et aujourd'hui, c'est la jeunesse congolaise qui est en fête », a-t-elle précisé.

Notons que la journée du 21 juin, c'était de la musique, mais aussi de l'interaction. Un quizz a récompensé les plus courageux du public avec des gadgets mis à disposition par les différents partenaires MTN, Bralico, Mucodec et Ragec.