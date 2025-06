Angola: Sommet des affaires Etats-Unis /Afrique - Félix Tshisekedi prend part aux travaux à Luanda

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le 23 juin à Luanda, en Angola, pour participer au dix-septième Sommet des affaires États-Unis /Afrique (2025, US-Africa business summit).

Organisé par le Corporate council on Africa, le sommet de Luanda réunit plus de mille cinq cents délégués dont des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des ministres africains, de hauts fonctionnaires du gouvernement américain ainsi que des dirigeants d'entreprises américaines et africaines.

« Les voies de la prospérité : une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique », tel est le thème central de ce grand rendez-vous d'affaires qui a lieu à la baie de Luanda, dans la côte de l'Atlantique. Le projet du corridor de Lobito sera au coeur des échanges entre dirigeants africains et américains présents. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fera un exposé, dans un panel spécifique sur le corridor de Lobito, un projet soutenu par le gouvernement américain.

Bien plus qu'un simple projet d'infrastructures, ce corridor représente le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Ce partenariat est renforcé par le soutien des partenaires internationaux majeurs, comme les États-Unis via le Partenariat pour les infrastructures mondiales.

En outre, Félix Tshisekedi aura une série de rencontres bilatérales, avec notamment ses homologues et, éventuellement, la délégation du département d'Etat américain chargé du Commerce extérieur.