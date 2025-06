Tunisie: Coup d'envoi aujourd'hui de la 25ème édition du Festival de l'Union des Radios et des Télévisions Arabes

La 25ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision débute ce lundi 23 juin 2025. La cérémonie d'ouverture, qui aura lieu au théâtre antique de Carthage, sera animée par l'artiste tunisien Saber Rebaï. La clôture du festival verra une performance du musicien Karim Thilbi au théâtre de l'Opéra de la Cité de la Culture, dans la capitale.

Dans ce contexte, Imed Ketata, responsable de l'information et de la communication du Festival de l'Union des radios des télévisions arabes (ASBU), a expliqué lors de son apparition dans l'émission « Sabah El Ward » sur Jawhara FM, que « cette édition sera marquée par l'organisation d'une exposition de technologies et d'équipements et d'un marché de programmes ».

Cet événement accueillera « 80 exposants, des entreprises technologiques et des fabricants d'équipements radio et télévision, répartis sur 100 stands, en plus de nombreux séminaires et concours visant à encourager les créateurs dans le domaine des médias. »

Ketata a ajouté que « le nombre de participants aux concours de cette édition dépasse les 150 télévisions et environ 145 radios ». Il a également souligné que « l'actrice May Omar et l'artiste Hamada Helal seront honorés en marge du festival. »