Maroc: L'engagement du pays pour l'autonomisation des femmes africaines souligné à Nairobi

Intervenant lors des travaux de la Conférence de programmation et de l'Assemblée générale du Réseau de développement et de communication des femmes africaines (FEMNET) qui se tiennent du 21 au 23 juin, la présidente de la Fédération des femmes d'affaires et professionnelles du Maroc (BPW Maroc), Fatiha Otmane, a passé en revue les avancées réalisées par le Royaume en matière de promotion de l'égalité des genres, citant notamment les efforts déployés pour renforcer l'éducation des filles et intensifier la lutte contre les violences basées sur le genre.

Mme Otmane a également souligné l'importance de renforcer les dynamiques féminines africaines à travers des actions concrètes, centrées sur le développement humain et l'inclusion socioéconomique.

Elle a aussi mis en exergue le rôle croissant de la société civile et des réseaux féminins dans la promotion des valeurs d'égalité, de solidarité et de participation, insistant sur l'importance d'un engagement partagé autour des grands défis du continent.

Mme Otmane a, par ailleurs, exprimé la volonté des femmes marocaines de contribuer activement aux efforts panafricains en matière de développement, à travers l'échange d'expertises, la mise en réseau et le partage de bonnes pratiques, dans le respect des spécificités locales et des priorités régionales.

A cet égard, elle a relevé les opportunités qu'offrent les partenariats entre organisations féminines de différents pays africains pour impulser des initiatives conjointes en matière de formation, de soutien à l'entrepreneuriat féminin et de promotion des droits des femmes, estimant que ces synergies permettent de mutualiser les efforts, d'élargir les perspectives d'action et de renforcer l'impact des programmes portés par la société civile à l'échelle continentale.

Créé en 1988, le Réseau de développement et de communication des femmes africaines (FEMNET) est une organisation panafricaine féministe basée à Nairobi, qui rassemble plus de 800 membres individuels et institutionnels issus de 50 pays africains et de la diaspora. Le réseau oeuvre pour une société africaine où les femmes et les filles s'épanouissent dans la dignité et le bien-être, à l'abri de toute forme d'oppression et d'injustice.