Tivaouane — Le directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), Babo Amadou Ba, a insisté, dimanche à Tivaouane, sur le rôle assigné aux centres de formation professionnelle dans l'optique de gagner la bataille de la qualification et de l'employabilité des jeunes.

"Il est question de former cinq millions de techniciens dans le master plan, un million d'ici 2035 et 700.000 à l'horizon 2029", avec le concours de l'Etat et de ses démembrements, du secteur privé et des partenaires privés, a rappelé le DG du 3FPT.

Il a relevé que le Centre de formation professionnelle (CFP) de Tivaouane, qui organisait ses journées portes ouvertes ce weekend, a "un grand rôle à jouer" dans la réalisation de cette volonté politique.

"Il est question, a-t-il expliqué, de regrouper l'Etat et ses démembrements, le secteur privé, les centres de formation et les partenaires privés, pour gagner la bataille de la qualification et de l'employabilité des jeunes" .

Le parrain de l'événement, Gorgui Massamba Boye, conseiller technique du DG du 3FPT, a saisi cette occasion pour encourager les apprenants et la direction de l'établissement à persévérer dans leurs efforts, tout en félicitant le management de la structure.

"Cette rencontre n'est pas seulement une célébration de la formation technique et professionnelle, mais également une invitation à s'ouvrir aux possibilités infinies qui s'offrent à tous ceux qui gravitent autour du milieu", a-t-il dit.

Il considère que la formation "est bien plus qu'un simple cours académique. C'est une lumière qui éclaire notre chemin. Un vecteur de transformation qui nous guide vers un avenir radieux".

"C'est par la formation professionnelle, poursuit-il, que nous développons notre propre potentiel, que nous prenons conscience de nos capacités et que nous forgeons notre identité".

Gorgui Massamba Boye, par ailleurs président de la commission jeunesse, insertion, employabilité à la mairie de Tivaouane, a galvanisé les jeunes apprenants en ces termes : "Vous la jeunesse, vous êtes les porteurs d'un potentiel illimité, chaque compétence acquise ici est une étoile qui brille dans le ciel de votre avenir, chaque cours, chaque projet, chaque interaction est une occasion de grandir".

La directrice du CFP de Tivaouane, Dya Ndiaye Ba, s'est réjouie des mots du parrain Gorgui Samba Boye, un "personnage aux qualités exceptionnelles, un modèle, une fierté pour la jeunesse de Tivaouane", que le personnel du centre a voulu célébrer, pour son "engagement constant et sincère" en faveur de l'institution qu'elle dirige.

Selon la directrice du CFP de Tivaouane, "le parrain a été un acteur de proximité, un facilitateur qui a permis au centre de sentir la présence de la mairie de Tivaouane, qui s'implique désormais (dans) toutes les activités du centre, avec une profonde relation de confiance et d'engagement".