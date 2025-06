Les provinces du Sud du Maroc constituent un hub stratégique d'investissement et de coopération régionale, a affirmé, vendredi à Laâyoune, le président du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), Evariste Ngamana, soulignant que cette région est appelée à jouer un rôle stratégique dans la construction d'un espace africain intégré et solidaire.

Dans une déclaration à la MAP en marge du forum parlementaire sur la coopération économique entre le Maroc et la CEMAC, M. Ngamana a indiqué que les investissements dans les routes, les ports, les aéroports, les universités, les infrastructures culturelles et sportives ont fait des provinces du Sud un hub de coopération régionale, mettant en avant la diversité des secteurs porteurs et l'implication active des populations locales.

Il a, en outre, relevé que sa visite à Laâyoune lui a permis de constater de visu "une région en pleine transformation, portée par une vision claire de développement durable et intégré", saluant la qualité des infrastructures, la modernité des équipements publics et l'implication effective des autorités locales dans un projet territorial ambitieux.

S'agissant du forum parlementaire Maroc-CEMAC, le responsable africain a fait observer que sa portée stratégique est à la fois politique, économique et symbolique.

"Ce forum marque une étape importante dans la diplomatie parlementaire entre la CEMAC et le Royaume du Maroc, notamment à travers l'accord récemment signé avec la Chambre des conseillers", a-t-il dit, se félicitant de la présence des milieux d'affaires, notamment des présidents des patronats des six pays de la CEMAC et de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), appelés tous à identifier des synergies et à concrétiser des projets communs.

M. Ngamana a, dans la foulée, appelé les investisseurs africains à se rendre dans les provinces du Sud du Maroc en vue de découvrir les opportunités offertes par ces régions, notamment à Laâyoune.

"Laâyoune dispose d'un environnement favorable à l'investissement : stabilité, infrastructures modernes, accompagnement institutionnel et vision stratégique. C'est un territoire d'avenir", a-t-il affirmé.

Et de conclure que "l'Afrique doit croire en elle-même, miser sur ses complémentarités et bâtir une prospérité partagée. Laâyoune peut incarner cette Afrique en marche, confiante en son avenir".