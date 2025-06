Maroc: Le potentiel économique et les opportunités d'investissement de la région Laâyoune-Sakia El Hamra mis en lumière

Les atouts prometteurs et les opportunités d'investissement dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra ont été mis en avant lors d'une rencontre organisée, vendredi à Laâyoune, en marge du Forum parlementaire sur la coopération économique entre le Maroc et le Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC).

Organisée sous le thème "Laâyoune-Sakia El Hamra : Carrefour d'opportunités pour des investissements porteurs de croissance", à l'initiative du Conseil national de l'entreprise de la Confédération générale des entreprises du Maroc, cette rencontre a été l'occasion pour le président de la CGEM Chakib Alj de souligner que Laâyoune est devenue, au fil des années, un centre économique et commercial stratégique, et un pont naturel vers l'Afrique subsaharienne.

Les importants atouts dont recèle la région, notamment des ressources naturelles, des infrastructures modernes ainsi qu'un capital humain prometteur, en font une véritable locomotive de croissance à l'échelle nationale, a indiqué M. Alj.

Et d'ajouter que plusieurs secteurs prometteurs dans la région connaissent un développement tangible, notamment les industries extractives comme le phosphate à Boujdour, la pêche maritime, les industries alimentaires et les énergies renouvelables.

D'autres secteurs, quant à eux, nécessitent le renforcement de leur dynamique, en particulier le tourisme responsable, compte tenu des atouts uniques de la région, a précisé M. Alj.

Il a appelé, à cet égard, à oeuvrer pour la structuration de l'offre, le renforcement de la connectivité aérienne et terrestre et l'accompagnement des acteurs locaux afin de garantir la qualité des services, tout en insistant sur la nécessité d'encourager la création de nouvelles activités industrielles, telles que les industries photovoltaïques, l'emballage et les services numériques.

Ces secteurs peuvent s'appuyer sur une main-d'oeuvre locale qualifiée, grâce aux institutions de formation dont dispose la région, notamment la Cité des Métiers et des Compétences, a fait observer le président du patronat.

De son côté, le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Abdeslam Bikrat, a affirmé que l'élan de développement que connaît la région est une concrétisation de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour un développement global au 21e siècle, soulignant que Laâyoune représente un pôle majeur dans les domaines de l'économie bleue, des énergies renouvelables et du développement multidimensionnel.

Les entreprises marocaines sont aujourd'hui devenues un modèle inspirant dans leur environnement africain et un modèle stimulant pour les partenaires économiques de l'espace méditerranéen, a-t-il soutenu.

Il a noté que ce positionnement s'explique par leur capacité à créer de la richesse et à faire avancer l'économie, compte tenu des potentiels dont dispose le Royaume.

Prenant la parole, le président de la CGEM Laâyoune-Sakia El Hamra, Mohamed Salem Ben Messaoud, a souligné l'essor que connaît la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

Ce projet Royal, a-t-il indiqué, a donné lieu à des projets structurants dans les domaines des infrastructures, du transport et des énergies renouvelables, ce qui a contribué à l'amélioration du climat des affaires et au renforcement de l'attractivité de la région pour l'investissement.

Le défi actuel ne réside pas dans la disponibilité des projets, mais plutôt dans la mobilisation de l'initiative entrepreneuriale, la stimulation des acteurs économiques, et la mise en place de conditions propices à la transformation des acquis en opportunités concrètes de croissance et d'emploi, a-t-il poursuivi.

Le directeur du Centre régional d'investissement (CRI) de Laâyoune-Sakia El Hamra, Mohamed Jifer, a, quant à lui, mis en lumière les principales composantes de l'offre territoriale de la région, renforcée grâce au modèle de développement spécifique aux provinces du Sud, ce qui a contribué à l'amélioration de la compétitivité.

A cet égard, M. Jifer a rappelé que la région dispose d'un capital humain qualifié, d'un potentiel prometteur en matière d'énergies renouvelables, en plus de ressources halieutiques considérables, ce qui constitue de véritables leviers de croissance.

Ces atouts stratégiques confèrent à la région une forte attractivité économique, renforçant sa compétitivité et son attrait pour les investissements, a-t-il conclu.