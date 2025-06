La souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud repose sur une légitimité historique et juridique incontestable, ont affirmé, samedi à Laâyoune, les participants à un Colloque national sous le thème "De la légitimité historique aux enjeux du futur", mettant en avant la dynamique de développement global que connaissent ces provinces.

Lors de cet événement, organisé par le Groupe de travail temporaire thématique chargé de la question de l'intégrité territoriale du Royaume à la Chambre des conseillers, les intervenants ont mis en exergue les atouts dont regorgent les provinces du Sud du Royaume, à même de les ériger en un futur pôle économique émergent et un espace stratégique pour l'investissement et l'intégration africaine.

Dans ce sillage, Sidi Hassana El Idrissi Reguibi, un des chioukhs des tribus sahraouies marocaines, a souligné que les liens d'allégeance légitimes qui unissent l'ensemble des fils du Sahara marocain aux Sultans et aux Rois de l'État marocain à travers les âges sont reconnus par la Cour internationale de justice de La Haye et n'ont jamais été rompus.

La stabilité, la sécurité et le développement global qui règnent dans le Sahara marocain ne laissent aucun doute quant à la marocanité du Sahara, consacrée par les liens d'allégeance et la légitimité de l'histoire, a-t-il ajouté.

De son côté, le diplomate et journaliste Hassan Abdelkhalek a affirmé que le Maroc a adopté, depuis 2007, un choix clair pour résoudre le différend régional autour du Sahara marocain, à la faveur de l'initiative d'autonomie comme une solution politique, réaliste et consensuelle.

Cette initiative, a-t-il poursuivi, a bénéficié d'un soutien croissant de la part de la communauté internationale, en particulier des membres permanents du Conseil de sécurité tels que la France, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Le retour en force du Maroc à l'Union africaine lui a permis de neutraliser les manoeuvres politiques au sein du continent et a été couronné par une décision historique en 2018 qui souligne la compétence exclusive des Nations unies sur la question nationale, a-t-il rappelé, relevant que les récentes résolutions du Conseil de sécurité reflètent l'élan international croissant en faveur de l'initiative marocaine et d'une nouvelle réalité diplomatique.

Pour sa part, le président du centre de réflexion stratégique et de défense de la démocratie, Boubker Hamdani, a indiqué que l'initiative marocaine d'autonomie constitue une vision avant-gardiste qui dépasse les approches traditionnelles de résolution des conflits et un modèle inspirant de bonne gouvernance au 21ème siècle.

Et d'ajouter que l'initiative d'autonomie confirme clairement que cette solution s'inscrit dans le cadre de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et de l'intégrité territoriale du Royaume.

Le président de la section régionale du Forum Sahara pour le dialogue et cultures, Taleb Bouya Maalainine, a, quant à lui, expliqué que le modèle de développement des provinces du Sud du Royaume a attiré des projets d'investissement, d'équipements et d'infrastructures ayant répondu aux aspirations des populations et leur ont permis d'accéder à un ensemble de services essentiels.

Les provinces du Sud du Royaume se distinguent par une position géographique stratégique qui offre une ouverture sur la profondeur africaine et une interconnexion avec l'Europe, a-t-il fait remarquer.

Il a relevé que ces provinces regorgent également d'un grand potentiel maritime, minier et énergétique, en plus d'un capital humain qualifié, d'un climat exceptionnel et d'une intégration régionale diversifiée, autant d'atouts rarement réunis dans une seule région.

Les participants à ce Colloque ont débattu de thématiques liées aux "Dimensions historiques et politiques du différend artificiel autour du Sahara marocain", "le droit international, les résolutions onusiennes et l'initiative d'autonomie", "le Nouveau modèle de développement des provinces du Sud : réalisations et défis" et "Culture hassanie et identité nationale inclusive".