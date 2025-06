Ile Maurice: Quand les notes de musique font vibrer les couleurs

Dans le cadre de la Fête de la musique, Airwind Arts nous revient et organise, en collaboration avec l'Anari Hotel & Spa à Flic en-Flac, une exposition collective qui se tient jusqu'au 28 juin. Sous le thème «The art of sound», cette exposition rassemble 15 artistes mauriciens, chacun explorant, à travers leur art, les résonances entre musique et expression visuelle.

Le public est ainsi appelé à découvrir les oeuvres d'Olga Anthony, Stefan Hart de Keating, Christopher Collin, Emilie de Boucherville, Rachel Lo Hun, Nadine Poonisami, Romain Govind, Amedeo Brelu Brelu, Jean Marie Sophie, Zillien, Georgia, Lauriana Juhl, Erwin Angeline et Utam Ramchurn.

Cette exposition met en scène une variété d'expressions d'arts plastiques allant de la peinture en passant par la sculpture et des oeuvres mixed media. Dix-huit oeuvres sont proposées. «Il s'agit des oeuvres de grands formats et nous avons aussi fait de la place au Digital Art.»

Airwind Arts est une plateforme dédiée à la promotion de l'art et des artistes, avec une attention particulière pour les talents émergents ou encore méconnus. «Il s'agit de la troisième exposition proposée par Airwind Arts depuis une année que j'ai fondé la plateforme. Et cela prend de l'ampleur, de plus en plus d'artistes sont intéressés à nous rejoindre. C'est toujours difficile pour des artistes de trouver des lieux pour exposer et Airwin Arts privilégie des expositions hors des espaces traditionnels, telles des galeries, afin de rapprocher l'art du public et de le rendre plus accessible. Avec Anari Hotel, nous avons aussi un projet de faire une vitrine permanente pour les artistes. Anari Hotel devient un partenaire stratégique pour développer l'art dans la région», explique Erwin Angeline.

À travers cette exposition collective, Airwind Arts souhaite mettre en avant la créativité locale, tout en créant des ponts entre les disciplines artistiques.