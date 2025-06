Ile Maurice: Kayley Webber - «Nos produits phares sont conçus pour soutenir les systèmes fondamentaux du corps équin»

Depuis quelque mois déjà, une nouvelle marque de produits à l'intention des chevaux de courses, Maximum Gut Health, est disponible sur le marché mauricien à travers une représentante sud-africaine, Kayley Webber. Nous avons voulu en connaître plus sur ces produits qui pourraient être très utiles aux entraîneurs et aux propriétaires de chevaux à Maurice.

Kayley Webber, vous représentez une gamme de produits pour chevaux à l'île Maurice. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur vous ?

J'ai toujours eu un lien profond et intuitif avec les chevaux, leur énergie, leur santé et leurs besoins. Je monte et prends soin d'eux tous les jours, et cela m'a appris une vérité : lorsqu'un cheval se sent bien, il donne le meilleur de lui-même. Ma passion est d'aider les chevaux à s'épanouir, et pas seulement à performer. C'est pourquoi j'ai choisi d'introduire Maximum Animal Health à l'île Maurice via ma propre entreprise, Maurivita Animal Health.

Je représente la gamme ici à titre personnel et professionnel, mais surtout, j'ai bâti mon entreprise autour d'une philosophie qui place les chevaux au premier plan. Ce parcours n'est pas seulement un business pour moi, c'est une vocation. J'ai visité des écuries, consulté des propriétaires et des cavaliers, et conseillé pour des chevaux qui pourraient bénéficier d'un soutien supplémentaire, toujours en collaboration avec leurs équipes soignantes.

Mon objectif est d'offrir un soutien constant et authentique, de prendre soin de leurs chevaux comme s'ils étaient les miens. J'aime faire partie du parcours de chaque cheval, le voir progresser, s'améliorer et s'épanouir au fil du temps. C'est incroyablement gratifiant de les voir se sentir au mieux de leur forme et de gagner en force et en confiance.

Quels sont les différents produits pour chevaux que vous commercialisez et quels sont leurs bienfaits pour les chevaux de course ?

Nos produits phares sont conçus pour soutenir les systèmes fondamentaux du corps équin : l'intestin, les articulations et les muscles. Ces zones sont souvent négligées jusqu'à ce qu'un problème survienne, mais en réalité, elles sont essentielles à la santé, au bien-être général et aux performances à long terme.

Il ne s'agit pas de faire progresser un cheval, mais de prévenir les petits problèmes silencieux qui l'entravent peu à peu. Si vous n'optimisez pas sa santé, vous négligez ses performances. Ces compléments soutiennent le cheval de l'intérieur, et lorsque ses fondations sont solides, il performe avec plus d'aisance, de résilience et de longévité.

Les chevaux de course sont soumis à une forte pression, et j'ai pu constater de mes propres yeux comment ces produits les aident à récupérer en douceur après un effort intense, à préserver leur santé et leur bien-être général, à favoriser leur concentration et à maintenir la force musculaire et le confort articulaire pour des performances constantes et confiantes.

Veuillez les nommer et préciser leurs bienfaits si vous le voulez bien.

Maximum Gut-Health : Un puissant probiotique et équilibrant du gros intestin qui favorise la digestion, réduit l'acidité du gros intestin et améliore l'absorption des nutriments. Il contribue à réduire les troubles comportementaux liés aux troubles intestinaux et renforce l'immunité, la solidité osseuse et la fonction musculaire.

Maximum Joint-Health : Un complément articulaire complet et naturel, formulé pour soutenir la fonction articulaire, la mobilité et le confort. Il contribue à protéger le cartilage, à maintenir la santé des tendons et des ligaments, et à favoriser la fluidité des mouvements des chevaux lors des efforts intenses ou en convalescence.

Maximum Muscle Recovery + Electrolytes : Réapprovisionne en électrolytes essentiels après l'entraînement, favorise l'hydratation, favorise la récupération musculaire et réduit la fatigue et les raideurs post-effort.

MGH n'est pas un produit miracle ; c'est simplement un produit qui comprend enfin le fonctionnement interne des chevaux. Certains chevaux réagissent rapidement, tandis que d'autres prennent du temps, et ce n'est pas grave. Il ne s'agit pas de résultats instantanés, mais de poser les bonnes fondations, car la force d'un cheval dépend de ces fondations. Je travaille également actuellement à proposer des options de supplémentation en vrac, afin de rendre ces produits plus accessibles aux grands hippodromes et écuries avec de nombreux chevaux ayant besoin de soutien.

Nous avons également appris que vous proposez des produits de bien-être pour les chevaux de saut d'obstacles et de dressage. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Oui, même si les exigences des chevaux de sport diffèrent légèrement de celles des chevaux de course, le besoin de bien-être fondamental reste le même. Les chevaux de saut d'obstacles et de dressage ont besoin de force, de souplesse et de clarté mentale, et ces produits contribuent à les soutenir de manière constante.

Ils réduisent les douleurs, facilitent la digestion et maintiennent les articulations en bonne santé et fluides, ce qui est crucial lorsque les chevaux doivent exécuter des mouvements techniques et rassemblés ou sauter avec amplitude. Les mêmes principes fondamentaux s'appliquent à toutes les disciplines : lorsque les chevaux se sentent bien, ils sont plus performants.

Comment les entraîneurs ont-ils accueilli ces produits ?

Les retours ont été extrêmement positifs. Les entraîneurs ont constaté des améliorations en termes de récupération, d'appétit, de tonus musculaire et même de comportement, et nombre d'entre eux ont choisi de continuer à utiliser les produits après avoir consta- té ces résultats. C'est très gratifiant de constater à quel point les produits s'intègrent bien à leurs programmes et soutiennent les chevaux au fil du temps. Je suis également quelqu'un d'assez réservé, ce que les gens apprécient je pense, car je comprends l'importance de la discrétion et de la confidentialité.

Certains des meilleurs retours que j'ai reçus sont restés totalement confidentiels, car beaucoup préfèrent cela, et je respecte profondément cela. J'ai toujours pensé que la confiance en un bon produit doit se gagner discrètement. Lorsqu'un vétérinaire, formé pour remarquer les plus petits changements, commence à remarquer ce qui a changé chez un cheval, c'est le genre de validation qu'on ne peut pas forcer.

J'ai bâti des relations basées sur la discrétion, la fiabilité et la présence. Si quelqu'un a besoin de conseils, je propose des consultations individuelles pour évaluer les besoins de son cheval et la meilleure façon d'intégrer la supplémentation à son programme. En coulisses, je propose également de l'équithérapie dans le cadre de mon approche, apportant un soutien supplémentaire au bien-être général des chevaux, le cas échéant. C'est une autre façon pour moi d'apporter de la valeur aux écuries avec lesquelles je travaille.

Les chevaux de course sont connus pour souffrir d'ulcères à l'estomac dans le monde entier. Proposez-vous un produit pour cette affection ?

Oui, nous proposons Maximum Gut Health, l'un de nos compléments les plus demandés. Ce probiotique puissant et équilibrant du gros intestin est conçu pour soutenir l'ensemble du système digestif. Il contient une levure vivante hautement active qui contribue au maintien d'un environnement sain dans le gros intestin, tandis que l'acide naturel contribue à réduire l'acidité dans le gros intestin.

Maximum Gut Health favorise le confort digestif, la régularité et une meilleure absorption des nutriments, autant d'éléments importants pour les chevaux soumis aux exigences de l'entraînement. Ce produit propre et testé peut être utilisé en toute sécurité, aussi bien en prévention que dans le cadre d'un programme de soutien aux chevaux sujets aux problèmes digestifs comme les ulcères.

Prévoyez - vous de commercialiser d'autres produits prochainement ?

Oui, je sélectionne avec soin de nouveaux produits internationaux qui répondent aux mêmes normes de qualité et d'intégrité. Je travaille actuellement à l'introduction de divers produits destinés aux chevaux mauriciens. Tout ce que je propose doit respecter le même principe : les chevaux sont notre priorité. Il ne s'agit pas d'abattage publicitaire ni de résultats rapides. Il s'agit d'aider les chevaux à se sentir au mieux de leur forme, à optimiser leurs performances et à rester heureux, en bonne santé et en pleine forme, saison après saison.