Ile Maurice: Des jeunes expriment leurs attentes du Budget

Hausse de l'âge et réforme de la pension universelle (BRP), investissements dans le numérique, aides sociales ciblées... Tout cela suscite réactions, espoirs mais aussi doutes parmi les jeunes. Étudiants, travailleurs et entrepreneurs en devenir, se livrent sans détour sur les mesures annoncées dans le Budget 2025-26. Entre optimisme prudent, inquiétudes sociales et appels à l'action, leurs voix dessinent les attentes d'une génération qui veut croire en un avenir plus juste et inclusif.

Tania Leung, 21 ans : «donnez à cette génération les moyens d'y croire»

Le Budget 2025-26 a été présenté comme une transition vers un avenir plus durable, équitable et innovant. En tant que jeune étudiante, je retiens plusieurs mesures positives, notamment l'accès gratuit à Internet pour les jeunes issus de familles vulnérables et la création d'un Future Fund pour encourager l'entrepreneuriat.

Ces initiatives traduisent une volonté d'impliquer les jeunes dans le développement du pays. Cependant, pour qu'elles aient un réel impact, il faudra garantir leur mise en oeuvre rapide et équitable. Trop souvent, les jeunes entendent parler de formation et d'opportunités sans y avoir réellement accès. Le budget doit donc aller au-delà des intentions.

Le relèvement progressif de la BRP à 65 ans est économiquement compréhensible, mais il suscite des inquiétudes, notamment pour ceux qui sont en fin de carrière. Pour les jeunes, cette mesure pourrait réduire les opportunités d'emploi, les postes étant occupés plus longtemps. Il faudra donc accompagner cette réforme par des politiques ciblées sur l'embauche des jeunes pour qu'ils ne soient les oubliés de cette transition.

Mon message au ministre des Finances est simple : «Nous ne cherchons pas de privilèges, mais des opportunités réelles d'avancer. Donnez à cette génération les moyens de croire en elle, et elle fera grandir Maurice.»

Junesh Dussoye, 23 ans : «investir en nous pour construire l'avenir du pays»

Le Budget pose certains jalons importants. Par exemple : le renforcement du secteur financier avec la création du Bullion Banking pour soutenir le cadre du Wealth Management, la numérisation des processus à la FSC, ou encore l'exonération fiscale pour les jeunes de 18 à 28 ans gagnant jusqu'à Rs 1 million par an. Ce sont des mesures qui, sur le papier, traduisent une vision tournée vers l'avenir. Mais il manque l'essentiel : une stratégie claire pour retenir nos jeunes talents.

Aucune mesure structurelle ne semble répondre au phénomène croissant de la fuite des cerveaux. L'emploi reste précaire, les secteurs innovants sous-développés et la mobilité professionnelle limitée. La mise en place d'une base de données nationale sur les compétences bancaires ou la formation ciblée en AML/CFT sont des initiatives louables, mais insuffisantes sans de perspectives concrètes d'évolution. Concernant la BRP, cela soulève de sérieuses inquiétudes sur la durabilité du filet social, d'autant que le budget reste flou sur les mesures compensatoires, malgré de nombreuses critiques.

Mon message au ministre des Finances : «Je comprends que ce gouvernement vient tout juste d'entrer en fonction, mais à l'avenir, il faudra un engagement plus fort pour créer les conditions permettant aux jeunes Mauriciens de réussir dans leur propre pays. Le patriotisme économique commence par la confiance que la jeunesse accorde à son pays.»

Lily Seesungkur, 24 ans : «le logement reste un défi»

L'exercice 2025-26 présente plusieurs mesures encourageantes, notamment un soutien renforcé aux secteurs innovants comme la technologie et les énergies renouvelables et les projets de logement social. Mais j'ai constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés concrètes cette année, ce qui reste un défi pour les jeunes qui souhaitent s'établir de manière autonome. Cependant, l'annonce de la création d'un logement universitaire est une initiative prometteuse. Elle pourrait aider les étudiants et les jeunes actifs à accéder à un logement abordable, favorisant ainsi leur indépendance.

La réforme de la BRP me semble équilibrée et nécessaire pour assurer la durabilité du système. Il est important qu'elle soit équitable pour tous, sans pénaliser une génération en particulier, pour garantir une protection sociale juste, tant pour les jeunes que pour les retraités.

Mon message au ministre des Finances : «Continuez à soutenir les jeunes en concrétisant les projets de logement et en veillant à ce que les réformes sociales soient justes pour tous. C'est ainsi que Maurice pourra avancer vers un avenir plus solide et inclusif.»

Ritesh Daworaz, 25 ans : «une réforme doit être juste pour être durable»

Le Budget introduit plusieurs réformes majeures, dont le relèvement progressif de l'âge de la BRP de 60 à 65 ans, le maintien de la gratuité des études universitaires à temps plein et de nouveaux investissements dans le numérique, notamment l'accès gratuit à Internet pour les familles vulnérables. Certaines aides sociales ont été recentrées, comme l'allocation d'indépendance désormais réservée aux jeunes inscrits sur le Registre social de Maurice (SRM).

Ces mesures visent à renforcer l'inclusion et la formation des jeunes. Cependant, la suppression de la gratuité pour les études universitaires à temps partiel pourrait pénaliser des travailleurs en reconversion. Le relèvement de l'âge de la BRP risque de freiner l'accès à l'emploi pour les jeunes et créer un sentiment d'exclusion.

La réforme des pensions, bien qu'économiquement nécessaire par le vieillissement de la population, pourrait accentuer les inégalités, notamment pour les travailleurs manuels ou en situation précaire. L'incertitude autour du remplacement de la CSG et l'absence de garanties sociales soulèvent également de vives inquiétudes.

Enfin, mon appel au ministre des Finances : «Les réformes doivent être durables et justes. Il faut assurer une protection équitable aux jeunes, travailleurs âgés et familles modestes - non seulement à travers des aides financières, mais aussi en garantissant un accès réel à l'éducation, aux opportunités et à une véritable stabilité.»

Lovish Sookoo, 25 ans : «un avenir plus stable, plus juste et plus digne»

Ce que je retiens surtout du Budget 2025---26, c'est la réforme de la BRP. Le gouvernement veut repousser l'âge de 60 à 65 ans et cela a choqué beaucoup de Mauriciens. Même si l'on comprend les raisons économiques de cette décision, elle reste difficile à accepter, surtout pour ceux qui exercent des métiers physiques depuis leur jeunesse. Il y a aussi eu des annonces sur le salaire minimum, l'entrepreneuriat jeune, la digitalisation... mais dans la réalité, beaucoup de jeunes peinent encore à trouver un emploi stable ou à construire leur avenir. Les prix augmentent, les salaires n'évoluent pas assez et les aides restent souvent insuffisantes.

Je ne pense pas que ce budget réponde vraiment aux besoins des jeunes. On a l'impression d'être oubliés ou à qui l'on vend des promesses sans véritable suivi.

Si je pouvais m'adresser au ministre des Finances, je lui dirais d'écouter davantage la population, en particulier les jeunes et les travailleurs. Et s'il veut vraiment réformer, qu'il commence par garantir des conditions de vie plus dignes pour tous. «Nous voulons simplement un avenir plus stable, plus juste, et des décisions qui respectent celles et ceux qui bâtissent ce pays.»

Emilie Soogund, 20 ans : «pourquoi rester bloqués dans l'hypocrisie ?»

Enfin un pas vers une île Maurice où chacun peut trouver sa place. On sent un effort pour relever les défis du quotidien : chômage des jeunes, drogue, coût de la vie, égalité des chances et manque d'emplois. Consacrer environ Rs 2,1 milliards aux jeunes est un signal fort. Pour une fois, on parle de nous avec une certaine vision, en misant sur l'adoption de l'intelligence artificielle, de la technologie blockchain, d'opportunités d'emplois hybrides et académies sportives.

C'est une reconnaissance de notre potentiel et nos besoins. Une vraie avancée ! Mais ce qu'on attend vraiment, ce ne sont pas de belles annonces en juin suivies d'un oubli en octobre. Ces fonds doivent atteindre réellement tous les jeunes, pas juste ceux proches du pouvoir.

Concernant la réforme des pensions : elle est nécessaire, mais mal expliquée. La pension de vieillesse financée par l'État est un privilège, pas un droit acquis. Le gouvernement aurait dû mieux faire la pédagogie autour de cette réforme, expliquer les différences, rassurer et agir avec plus de transparence. Il n'est pas trop tard pour mieux faire, mais cela demande du courage politique.

Et mon message au ministre des Finances : «Si vous cherchez une réforme capable de rebâtir l'économie mauricienne, légalisez le cannabis à usage contrôlé. Et si vous souhaitez vraiment réformer la BRP, commencez donc par abolir les pensions à vie ! Pourquoi rester bloqués dans l'hypocrisie ?»