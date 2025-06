Ile Maurice: Une ado brise le silence sur des années d'abus sexuels

C'est un témoignage glaçant qui secoue les fondations du silence et de la peur : une élève de 12 ans, domiciliée à Vacoas, a trouvé la force de dénoncer les sévices sexuels qu'elle aurait subis de son propre père. La Brigade pour la protection de la famille (BPF) a enregistré sa plainte au poste de police de Beau-Bassin le jeudi 19 juin, en présence de son oncle et de son avocate.

Aujourd'hui en Grade 7, elle relate des faits d'une extrême gravité, qui auraient commencé dès ses six ans. Ses révélations s'étendent sur plusieurs années. Elle affirme qu'alors qu'elle n'avait que six ans, un premier viol aurait eu lieu au domicile de son père, un soir de Noël. Elle raconte s'être réveillée dans son lit, en douleur, découvrant son père nu sur elle, des taches de sang sur les draps et un liquide blanchâtre sur son ventre.

Mais ce n'est qu'une partie de l'horreur qu'elle décrit. Entre mars et juin 2025, alors qu'elle vivait de nouveau chez son père, celui-ci aurait régulièrement caressé ses jambes et ses parties intimes, sans son consentement. À plusieurs reprises, il se serait présenté à elle partiellement nu, sexe en érection, frottant celui-ci contre sa joue, allant même jusqu'à tenter de le lui imposer dans la bouche. La mineure a résisté. À chacune de ces agressions, elle explique avoir reçu de l'argent : des billets de Rs 500, Rs 1 000, puis jusqu'à Rs 5 000 dans une enveloppe. Des gestes qu'elle interprète aujourd'hui comme des tentatives d'acheter son silence.

Lorsqu'elle a voulu se confier à une tante, elle a été menacée par son père, qui lui aurait lancé, d'un ton agressif : «Si to le ki mo aret tous toi, to fim sa», en lui tendant une cigarette qu'il a allumée devant elle. Cette pression constante, faite de peur et de confusion, l'a réduite au silence durant des années. Aujourd'hui, soutenue par des proches, elle a décidé de raconter toute la vérité. Elle a exprimé sa volonté de participer aux procédures policières et de se soumettre à un examen médical. Le père n'a pas encore été arrêté.