Congo-Kinshasa: Polémique autour de la signature d'un accord de paix préliminaire RDC-Rwanda

Le mercredi 18 juin, les représentants de la RDC et du Rwanda ont paraphé à Washington le texte de l'Accord de paix sous l'égide des États-Unis.

Ce document préparatoire devra être validé le 27 juin par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda.

Cet accord prévoit entre autres des dispositions sur le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, ainsi que l'accès humanitaire, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques.

Du côté de l'opposition, cet accord est loin de faire l'unanimité.

Les uns le qualifient d'opaque et non inclusif et se rangent plutôt derrière l'initiative de paix menée par la CENCO et l'ECC.

D'autres estiment en revanche que cet accord dispose des points positifs notamment l'obligation faite au Rwanda de retirer ses troupes du sol congolais.

Au sein de la société civile, des voix se sont déjà élevées depuis le début des discussions sur cet accord de paix RDC - Rwanda pour dénoncer son opacité et l'impérieuse nécessité d'un débat au Parlement ; avant la validation finale de cet accord.

Par ailleurs, une certaine opinion, tout en saluant toute initiative pour le retour de la paix en RDC, émet cependant des doutes sur l'application effective de ce document, une fois validé.