Sénégal: Secteur des mines - La Bnde présente son offre aux entreprises locales

Une journée de présentation de la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) et de son offre aux entreprises locales du secteur des mines et du contenu local s'est déroulée le 20 juin 2025.

Dans son discours, le Directeur général de la Bnde, Mamadou Faye a rappelé qu'il y a juste quelques mois, peu après sa prise de fonction, nous avions jeté les bases d'un partenariat dynamique et durable pour contribuer davantage au développement de l'économie nationale.

«Cela s'est matérialisé par la signature d'une convention. Votre présence ici témoigne, non seulement de l'intérêt que vous portez à ce secteur stratégique, mais aussi et surtout de votre volonté partagée de construire un avenir plus inclusif, plus durable et plus prospère pour notre pays. Le Sénégal se trouve aujourd'hui à un tournant historique », a déclaré M. Faye.

Il a indiqué que le secteur extractif, notamment celui des hydrocarbures, est en passe de devenir un des moteurs majeurs de notre économie. Cette transformation profonde appelle à son avis, des choix forts, une vision claire, une démarche participative pour ne pas dire des partenariats efficaces entre l'État, le secteur privé, les institutions financières et les acteurs de terrain.

C'est dans ce contexte que la Bnde réaffirme sa volonté de contribuer activement à la mise en oeuvre du contenu local, tel que défini par l'État du Sénégal. «Cela signifie : accompagner les entreprises sénégalaises à capter une part plus significative de la valeur créée dans ces secteurs, en renforçant leur capacité à intervenir, à investir, à innover et à croître », a confié Mamadou Faye.

Il a souligné que depuis sa création en 2014, la Bnde a inscrit, au coeur de sa mission, le soutien aux secteurs clés de notre économie. Nous avons très tôt compris que l'émergence d'un tissu de Pme/Pmi robustes, compétitives et bien accompagnées est une condition essentielle à la réussite du contenu local. C'est pourquoi, a-t-il dit, nous avons mis en place un département entièrement dédié au financement du contenu local, mobilisé des ressources importantes, formé des équipes spécialisées, et conçu des solutions de financement adaptées aux besoins spécifiques des Pme du secteur extractif.

Aujourd'hui, soutient le patron de la Bnde, cette journée d'échange marque une étape importante. Elle est pensée comme un espace de dialogue franc, ouvert, pragmatique et constructif, pour construire ensemble les solutions qui répondent réellement à vos attentes.

«Ce que nous lançons aujourd'hui n'est pas simplement une présentation de produits bancaires. C'est un pacte de confiance que nous voulons construire avec vous. Un engagement à long terme, fondé sur le dialogue, la co-construction et la recherche permanente de solutions adaptées à vos ambitions », a lancé Mamadou Faye.