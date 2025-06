Sénégal: Magazine Le Soleil du Sud - Les autorités coutumières de Oussouye bénissent le projet

Au troisième jour de sa visite, samedi, lors des activités liées au lancement du mensuel «Le Soleil du Sud» et à l'inauguration des nouveaux locaux du bureau régional, la délégation conduite par le Dg du Soleil, Lamine Niang, s'est rendue dans le royaume de Oussouye, à la rencontre des autorités coutumières.

Les différents rois ont béni ce nouveau produit et ont salué la politique consistant à mettre en lumière les potentialités économiques, culturelles et cultuelles du pôle Casamance, composé des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.

C'est au pas de charge que la délégation de la Sspp Le Soleil a poursuivi sa visite dans le Sud, avec pour objectif de lancer un nouveau magazine et de procéder à l'ouverture du bureau. Samedi dernier, sous la conduite du directeur général Lamine Niang, elle a rendu visite aux rois Sibulumbaï Diédhiou de Oussouye et Koudiossobo Diatta, roi de Kalobone. Lors de la première étape, à l'ombre des fromagers géants, Sibulumbaï Diédhiou a évoqué l'importance du «Soleil du Sud», qui va mettre en lumière les richesses de la Casamance. Tout en bénissant et priant pour la délégation et ce nouveau projet de la direction de la Sspp Le Soleil, Sibulumbaï Diédhiou a salué la volonté des responsables du journal d'aider à déconstruire certains préjugés dont est victime la région naturelle de Casamance.

Koudiossobo Diatta, roi de Kalobone, a également reçu la délégation. Dans son propos, l'autorité coutumière a prié pour le journal, la réussite de la mission et la démultiplication de ce projet dans tous les autres pôles territoriaux. «Une volonté», a dit le directeur général Lamine Niang.

Le 18e roi de Kalobone, Koudiossobo Diatta, tout en retraçant l'histoire de sa cour, a affirmé que Le Soleil va davantage briller avec ce journal en Casamance, zone touchée par un conflit.

«J'ai attendu cette bonne nouvelle avec la mise en place de ce journal. Au nom de la cour royale, nous allons prier pour ce magazine (Le Soleil du Sud)», a déclaré le roi de Kalobone, ancien journaliste de profession et passionné d'écriture. Intronisé le 4 février 2024, il a aussi plaidé pour une meilleure place des informations issues de la Casamance naturelle dans l'agenda médiatique national, pour faire entendre la voix des populations de l'intérieur, et valoriser les traditions ancestrales qui contribuent à cimenter les relations dans notre pays.

Lamine Niang a justifié son déplacement dans le royaume de Oussouye par la volonté de recueillir des bénédictions pour la réussite de l'ensemble des projets. «Notre mission est de mettre en lumière toutes les couleurs du Sénégal à travers notre patrimoine et nos richesses», a-t-il également déclaré. Il a, en outre, rappelé que Le Soleil travaillait «à un meilleur ancrage territorial, avec plus de présence dans les localités de l'intérieur et des bureaux bien équipés». Il est également revenu sur l'importance de la Casamance dans l'échiquier national, avec toute sa richesse économique et culturelle.

Mémorial du Joola, un douloureux souvenir

C'est pourquoi, le Dg a évoqué la nécessité d'un nouveau narratif «pour attirer des investissements et aider à la transformation de cette belle région aux grandes potentialités». Le Soleil, a souligné le Dg, reste fidèle à sa mission de service public de l'information et d'accompagnement des politiques publiques. «C'est donc tout naturellement que nous nous alignons sur la vision ambitieuse de décentralisation de l'État et de développement des pôles économiques», a-t-il laissé entendre.

Le pôle Sud, englobant les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, est la première cible, mais «nous comptons nous déployer également dans les autres pôles pour mettre en avant les opportunités d'investissements et les filières économiques porteuses qui méritent d'être connues et vulgarisées». Le séjour a permis à la délégation de visiter le mémorial-musée du bateau «Le Joola».

On ne ressort jamais indemne de ces types de lieux. Nous avons eu la « malchance » de tomber sur une photo de notre ami Ibrahima Sané, dit «Ibro», disparu avec le bateau, au soir du 26 septembre 2002. Notre dernière rencontre avec ce camarade avait eu lieu à la plage de Terrou Bi, à Dakar, un après-midi d'été en 2002, alors qu'il s'apprêtait à se rendre à Ziguinchor pour les vacances, avant de revenir pour la session d'octobre à l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad). Le mémorial-musée du «Joola» est chargé de souvenirs, surtout pour celui qui a perdu énormément de compagnons de route, venus à l'Ucad avec des rêves plein la tête.

Sous la dictée du guide du mémorial, Pape Bissane Touré, on entame ce «périple» par l'espace destiné au recueillement et à la prière. On y psalmodie quelques mots à l'intention des amis Bondé, Zako, Mamadou Ousmane Wade, Pierre Nyafouna, Alpha Oumar Mballo, etc. Le mémorial-musée du «Joola», nous informe Pape Bissane Touré, est composé de quatre niveaux et développe trois grandes thématiques : l'histoire de la navigation, la vie à bord du bateau, et enfin, le naufrage ainsi que le changement de comportements qu'il doit inspirer.

La Casamance a beaucoup à offrir

Le Dg du Soleil, Lamine Niang, se dit «particulièrement touché par cette visite, qui nous replonge dans le souvenir douloureux du naufrage du bateau Le Joola». Selon lui, l'édification de ce mémorial est un marqueur physique et temporel extrêmement important «pour que nous, en tant que peuple, continuions à nous rappeler éternellement les vies perdues».

C'est un lieu de recueillement et d'hommage aux victimes et à leurs familles. «Le Soleil compte appuyer le musée avec les archives que nous détenons sur cette tragédie, en textes et en photos», a-t-il annoncé. Le directeur général de la Sspp Le Soleil, Lamine Niang, a rendu un vibrant hommage aux populations de la Casamance pour le bel accueil réservé à l'équipe du quotidien national Le Soleil. «Nous avons été impressionnés par la présence remarquable des autorités administratives, religieuses et coutumières lors de la cérémonie d'ouverture de notre bureau régional à Ziguinchor et du lancement de notre nouveau mensuel «Le Soleil du Sud», s'est-il réjoui.

D'après lui, la Casamance a beaucoup à offrir au reste du monde, car elle regorge de potentialités et de richesses, avec une population fabuleuse. À Oussouye, comme à Bignona et à Ziguinchor, «nous avons été chaleureusement accueillis partout, et l'initiative de l'édition du mensuel dédié a été bien saluée, car elle nous donne aujourd'hui l'occasion de montrer la Casamance sous un nouveau jour».

Le Directeur général du Soleil et son équipe ont une séance de travail riche avec le Recteur de l'Université Assane Seck et ses collaborateurs. Les perspectives pour un partenariat sont prometteuses entre les deux entités.