Sénégal: Loi de Finances Rectificative 2025 - L'Assemblée nationale passe au tout numérique

L'Assemblée nationale du Sénégal vient de franchir un cap historique en amorçant une transformation numérique ambitieuse pour l'examen de la Loi de Finances Rectificative (LFR) 2025.

Fini les kilos de papier et les piles de documents imprimés : désormais, les 165 députés accèdent à l'ensemble des textes budgétaires de manière dématérialisée, via un simple clic. Ce changement, porté par le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, s'inscrit dans une volonté d'efficacité, de modernité et de respect de l'environnement.

El Malick Ndiaye (à droite) remet une tablette à Ayiff Daffé (à gauche), président groupe parlementaire PastefEn six mois, ce projet de dématérialisation a permis de remplacer près de 1,3 tonne de papier par quelques mégaoctets. Grâce à des plateformes sécurisées, chaque parlementaire peut désormais consulter, rechercher et annoter les documents via une interface intuitive, avec des fonctions de recherche par mot-clé (Ctrl + F) pour un gain de temps considérable.

El Malick Ndiaye (à droite) remet une tablette à Tafsir Thioye (à gauche), dans le cadre du virage digital de l'Assemblée nationaleOutre cette transition écologique et technologique, l'institution a aussi veillé à l'inclusivité. Les députés non francophones seront assistés par des collaborateurs parlementaires dédiés, afin de garantir une participation équitable et éclairée aux débats.

El Malick Ndiaye (à droite) remet une tablette numérique à Tafsir Thioye (à gauche), dans le cadre du virage digital de l'Assemblée nationaleEl Malick Ndiaye (à droite) remet une tablette au doyen de l'Assemblée Alla KaneCette modernisation de l'hémicycle s'aligne sur les standards des grandes démocraties, et préfigure une Assemblée plus connectée, plus productive, et résolument tournée vers l'avenir.