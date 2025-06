Les responsables, militants et sympathisants de l'Alliance pour la République (APR) appuyés par le secrétariat exécutif dudit parti ont marché de leur siège jusqu'à la place Baya Ndar ex-Faidherbe pour réclamer la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques.

Ils ont dénoncé avec la dernière énergie le régime « dictatorial » qui, disent-ils, a failli à sa mission. Selon eux, toute l'économie ainsi que tous les secteurs d'activités sont à terre.

Ils sont nombreux, les responsables et militants de l'Alliance Pour la République (APR) à avoir marché samedi dernier à Saint-Louis pour réclamer la libération du maire de Saint-Louis Mansour Faye ainsi que tous les autres responsables de ce parti emprisonnés. Ces apéristes ont pris départ à leur siège à Ndiolofféne et arpenté les rues de Saint-Louis passant par l'avenue Macky Sall ex-Général De Gaule et le pont Faidherbe avant d'atterrir à la place Baya Ndar ex-Faidherbe.

Munis de brassards rouges et arborant des écharpes, pancartes et banderoles, ces Apéristes ont dénoncé la dictature que leur impose le régime actuel en évoquant les « arrestations arbitraires » et « répression ciblant les responsables de l'Apr ». Sur leurs pancartes, on pouvait lire « Saint-Louis réclame son maire Mansour Faye » ; « Oui à la reddition des comptes, Non au règlement des comptes » ; « Libérez tous les détenus politiques » ; « Non à l'injustice ».

Des responsables politiques comme l'ancien président de l'Assemblée nationale et maire de Richard Toll, Dr Amadou Mame Diop, Pape Malick Ndour, l'ancienne députée Aminata Guèye, Abdoulaye Saydou Sow, Mor Ngom ou encore Augustin Tine maire de la commune de Fandène ont tous pris part à cette marche pacifique encadrée par les éléments de la Police. Prenant la parole, M. Diop a dénoncé « des considérations politiques » qui selon lui ont motivé l'arrestation de Mansour Faye. Il a appelé à la poursuite du combat pour la libération des détenus politiques.

Pour sa part, l'ancien ministre de la Jeunesse Pape Malick Ndour a lui balayé d'un revers de main les accusations contre les responsables de son parti. « Les détentions actuelles sont perçues comme des décisions politiques voire une commande politique », a martelé M. Ndour appelant le régime actuel à plus d'équité dans le traitement des dossiers. L'ancienne députée Aminata Guèye a quant à elle fustigé l'arrestation jugée arbitraire de leur leader et maire Mansour Faye, mais aussi Farba Ngom, Moustapha Diop, Moustapha Diakhaté, Tahirou Sarr, Assane Diouf et Abdou Nguer.